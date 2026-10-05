Що робити у разі втрати зброї на фронті: інструкція для військових

Військовий ЗСУ тримає автомат в руках. Фото: пресслужба 93 ОМБр

Законодавство не карає захисників за втрачене у бою військове майно, однак за порушення правил його зберігання можна сісти за ґрати на строк до п'яти років. Щоб уникнути тюрми, військовим необхідно надати командуванню покази свідків та документальні підтвердження з місця подій.

На цьому наголошують юристи правозахисного порталу для військових "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Відповідальність та форс-мажорні обставини

Кримінальний кодекс чітко розмежовує обставини, за яких український військовослужбовець позбувся штатного озброєння чи іншого майна. Згідно з нормами, реальний тюремний строк від двох до п'яти років загрожує бійцю лише у випадку порушення встановлених правил зберігання.

Якщо ж гвинтівка чи амуніція були втрачені безпосередньо під час бойових дій або через інші форс-мажорні обставини, закон стає на бік захисника і жодного покарання за такі інциденти не передбачає.

Першочергові дії у випадку втрати зброї

Щоб уникнути несправедливих звинувачень, армієць має діяти максимально оперативно. Найперше важливо здійснити негайну доповідь про факт зникнення майна своєму безпосередньому командиру. Далі військовому необхідно подбати про доказову базу. За наявності технічної можливості слід зберегти будь-які аудіозаписи чи відеоматеріали, які підтверджують, що втрата сталася саме внаслідок бойового зіткнення чи незалежних від людини обставин. Дуже допоможуть також покази побратимів, тому варто обов'язково записати контакти всіх свідків події.

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Документальне оформлення факту втрати зброї у штабі

Для юридичного підтвердження своєї правоти військовослужбовцю необхідно отримати витяг із бойового розпорядження. Цей документ офіційно засвідчить, що у момент втрати майна боєць дійсно перебував у конкретному небезпечному секторі.

Крім того, у самій військовій частині треба взяти документальне підтвердження обставин інциденту, наприклад, копії з журналу бойових дій або журналу обстрілів. Усі ці зібрані матеріали передаються командиру для остаточного закриття питання та зняття будь-яких підозр щодо недбалості.

Окрім того, Новини.LIVE інформували, що ветеранам, демобілізованим та їхнім сім'ям тепер допомагають спеціальні фахівці із супроводу. По всій Україні працює близько трьох тисяч таких помічників. Вони допомагають без зайвої бюрократії оформити потрібні документи та отримати державні пільги.

В Україні ветеранам з інвалідністю планують виплачувати по 120 тисяч гривень грошової компенсації на придбання власного авто. Відповідну ініціативу вже погодив профільний комітет Верховної Ради. Згідно з планом, виплати спочатку фінансову підтримку спрямують захисникам з I групою інвалідності, а згодом програму розширять і на ветеранів II групи.