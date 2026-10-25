Предупреждение о нарушении учета. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные жалуются на необоснованное восстановление статуса "В розыске" в приложении "Резерв+" сразу после закрытия административного производства. Система может дублировать данные из-за сбоев в реестре "Оберіг", но повторное привлечение по той же повестке является незаконным.

Об этом заявил юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

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Почему реестр «Оберег» дублирует уже закрытые производства

Повторное появление красного статуса через считанные минуты после официальной отмены претензий со стороны ТЦК не означает, что против человека законно возбуждено новое производство. По словам адвоката Владимира Романченко, приложение "Резерв+" не генерирует эти надписи самостоятельно. Оно является лишь "витриной", которая подтягивает имеющуюся информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Правовед выделяет несколько причин, по которым система может снова показывать гражданина в розыске:

информацию о закрытии дела просто не успели или забыли должным образом синхронизировать в самом реестре;

предыдущее обращение военкомата в Национальную полицию осталось в силе и не было отозвано;

представители ТЦК по ошибке или умышленно повторно внесли сведения об одном и том же нарушении;

новая запись действительно появилась, но она касается уже другой повестки, несмотря на идентичную формулировку.

Как заставить ТЦК исправить ошибочные сведения и отменить повторные необоснованные штрафы

Юрист категорически не рекомендует повторно подавать заявления о признании вины или платить штрафы за эпизоды, по которым уже есть решение в пользу военнообязанного. Согласно пункту 1 части первой статьи 247 КУоАП, если события и состава правонарушения нет, дело должно быть закрыто. В то же время пункт 8 той же статьи запрещает повторное привлечение человека за тот же факт, если постановление о закрытии не было отменено.

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Чтобы снять фиктивный розыск, необходимо скачать постановление из "Резерв+", сделать скриншоты экрана и обновить электронный военно-учетный документ. Далее нужно написать официальное письмо в ТЦК, внесший запись.

В военкомат следует направить письменное требование по почте с описью вложения. В письме гражданин должен потребовать проверки законности новой записи, предоставления реквизитов обращения в полицию и исправления недостоверных данных в базе "Оберіг". Такое право прямо гарантирует пункт 2 части первой статьи 9 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». Если ТЦК проигнорирует письмо, следующей инстанцией станет административный суд, где постановление о закрытии дела будет фигурировать в качестве основного доказательства правоты истца.

Каковы шансы на трудоустройство при активном розыске

Активная запись о розыске становится серьёзным препятствием для оформления нового бронирования на работе. Однако законодательство предусматривает механизмы для определённых предприятий. С марта 2026 года в Украине вступила в силу специальная норма для определенных компаний оборонно-промышленного комплекса и предприятий, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Они могут временно, на срок до 45 календарных дней, забронировать своих работников даже при неурегулированном военно-учетном статусе.

Впрочем, на обычные критически важные предприятия эта льгота автоматически не распространяется, поэтому устранение ошибочной записи в ТЦК остается первоочередной задачей для работника.

Новини.LIVE поясняли, что беременность супруги даже на последних неделях перед родами не защищает мужа от призыва, поэтому закон не предоставляет за это никакой отсрочки, если в семье это лишь второй ребенок. Забрать в армию могут вполне легально, а вернуться домой, чтобы помочь жене, удастся разве что уже непосредственно со службы, подав рапорт командованию об отпуске по семейным обстоятельствам.

Так же легко лишиться и студенческой отсрочки от мобилизации. Государство забирает в армию тех, кто учится на заочном отделении, посещает краткосрочные курсы или поступил на второе образование того же профиля без повышения его уровня. Кроме того, защита автоматически исчезнет, если университет вовремя не внес фамилию студента в электронную базу ЕДЕБО.