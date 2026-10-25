Попередження про порушення обліку. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані скаржаться на безпідставне повернення статусу "У розшуку" в застосунку "Резерв+" одразу після закриття адміністративного провадження. Система може дублювати дані через збої в реєстрі "Оберіг", але повторне притягнення за ту саму повістку є незаконним.

На цьому наголосив юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

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Чому реєстр "Оберіг" дублює уже закриті провадження

Повторна поява червоного статусу через лічені хвилини після офіційного скасування претензій з боку ТЦК не означає, що проти людини законно розгорнули нове провадження. За словами адвоката Володимира Романченка, застосунок "Резерв+" не генерує ці написи самостійно. Він є лише "вітриною", яка підтягує наявну інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Правознавець виділяє кілька причин, чому система може знову показувати громадянина у розшуку:

інформацію про закриття справи просто не встигли або забули належним чином синхронізувати в самому реєстрі;

попереднє звернення військкомату до Національної поліції залишилося чинним і не було відкликане;

представники ТЦК помилково або навмисно повторно внесли відомості про те саме порушення;

новий запис справді з'явився, але він стосується вже іншої повістки, незважаючи на ідентичне формулювання.

Як змусити ТЦК виправити помилкові відомості та повторні безпідставні штрафи

Юрист категорично не радить повторно подавати заяви про визнання провини чи платити штрафи за епізоди, де вже є рішення на користь військовозобов'язаного. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 247 КУпАП, якщо події та складу правопорушення немає, справу повинні закрити. Водночас пункт 8 тієї ж статті забороняє повторне притягнення людини за той самий факт, якщо постанову про закриття не було скасовано.

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Щоб прибрати фіктивний розшук, потрібно завантажити постанову з "Резерв+", зробити скриншоти екрана та оновити електронний військово-обліковий документ. Далі треба написати офіційний лист до ТЦК, який вніс запис.

До військкомату варто надіслати письмову вимогу поштою з описом вкладення. У листі громадянин має вимагати перевірки законності нового запису, надання реквізитів звернення до поліції та виправлення недостовірних даних у базі "Оберіг". Таке право прямо гарантує пункт 2 частини першої статті 9 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів". Якщо ТЦК проігнорує лист, наступною інстанцією стане адміністративний суд, де постанова про закриття справи фігуруватиме як основний доказ правоти позивача.

Які шанси на бронювання при активному розшуку

Активний запис про розшук стає серйозною перепоною для оформлення нового бронювання на роботі. Однак законодавство залишає механізми для специфічних підприємств. З березня 2026 року в Україні запрацювала спеціальна норма для визначених компаній оборонно-промислового комплексу та підприємств, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Вони можуть тимчасово, на строк до 45 календарних днів, забронювати своїх працівників навіть за умови неврегульованого військово-облікового статусу.

Втім, на звичайні критично важливі підприємства ця пільга автоматично не поширюється, тому усунення помилкового запису в ТЦК залишається першочерговим завданням для працівника.

Новини.LIVE пояснювали, що вагітність дружини навіть на останніх тижнях перед пологами не захищає чоловіка від призову, тож закон не дає за це жодної відстрочки, якщо в сім'ї це лише друга дитина. Забрати до війська можуть цілком легально, а повернутися додому на допомогу жінці вдасться хіба уже безпосередньо зі служби через рапорт командуванню про відпустку за сімейними обставинами.

Так само легко втратити і студентську відстрочку від мобілізації. Держава забирає в армію тих, хто вчиться на заочному, ходить на короткі курси або пішов здобувати другу таку саму освіту без підвищення її рівня. Крім того, захист автоматично пропаде, якщо університет вчасно не вніс прізвище студента до електронної бази ЄДЕБО.