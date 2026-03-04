Воинский учет в Украине - как стать с ошибочными данными

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Суспільне". Коллаж: Новинии.LIVE

У части военнообязанных граждан фамилия в паспорте и военно-учетном документе указана по-разному. Из-за этого такой гражданин может оказаться "не на учете" и не получит права оформить отсрочку.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ошибки в документах

Согласно действующим требованиям законодательства, на воинском учете должны находиться граждане мужского пола. Это касается лиц от 17 до 60 лет.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его фамилия в разных документах записана по-разному. Разница в фамилии в паспорте и военно-учетном документе — только в одной букве.

Но, подчеркнул мужчина, из-за этого он получил статус "не на учете", что мешает ему оформить отсрочку от мобилизации при наличии законного основания. Гражданин поинтересовался, что ему нужно сделать в такой ситуации.

"Если Вы не состоите на воинском учете из-за ошибки в фамилии, попробуйте исправить данные онлайн через "Резерв+". Или напишите в ТЦК заказное письмо с просьбой исправить данные в реестре "Оберіг", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Как изменить фамилию с ошибкой

Впрочем, существует вероятность того, что в территориальном центре комплектования не отреагируют на это письмо. Дерий объяснил, что нужно будет сделать в этой ситуации.

"Если откажутся, то напишите повторное заявление с требованием автоматически поставить Вас на учет. Основанием является постановление КМУ №1487 и постановление КМУ №932", — отметил юрист.

Кроме того, у гражданина всегда остается вариант с судебным иском против ТЦК. В конце концов, после решения суда территориальный центр комплектования вынужден будет изменить данные гражданина, исправив ошибку.

