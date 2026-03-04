Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как стать на учет с ошибкой в фамилии

Как стать на учет с ошибкой в фамилии

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:25
Воинский учет в Украине - как стать с ошибочными данными
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Суспільне". Коллаж: Новинии.LIVE

У части военнообязанных граждан фамилия в паспорте и военно-учетном документе указана по-разному. Из-за этого такой гражданин может оказаться "не на учете" и не получит права оформить отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Ошибки в документах

Согласно действующим требованиям законодательства, на воинском учете должны находиться граждане мужского пола. Это касается лиц от 17 до 60 лет.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его фамилия в разных документах записана по-разному. Разница в фамилии в паспорте и военно-учетном документе — только в одной букве.

Но, подчеркнул мужчина, из-за этого он получил статус "не на учете", что мешает ему оформить отсрочку от мобилизации при наличии законного основания. Гражданин поинтересовался, что ему нужно сделать в такой ситуации.

"Если Вы не состоите на воинском учете из-за ошибки в фамилии, попробуйте исправить данные онлайн через "Резерв+". Или напишите в ТЦК заказное письмо с просьбой исправить данные в реестре "Оберіг", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Как изменить фамилию с ошибкой

Впрочем, существует вероятность того, что в территориальном центре комплектования не отреагируют на это письмо. Дерий объяснил, что нужно будет сделать в этой ситуации.

"Если откажутся, то напишите повторное заявление с требованием автоматически поставить Вас на учет. Основанием является постановление КМУ №1487 и постановление КМУ №932", — отметил юрист.

Кроме того, у гражданина всегда остается вариант с судебным иском против ТЦК. В конце концов, после решения суда территориальный центр комплектования вынужден будет изменить данные гражданина, исправив ошибку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения процесса воинского учета стартуют в марте 2026 года.

Будет, в частности, усилен цифровой контроль за воинским учетом. Кроме того, граждане должны будут сообщать в ТЦК про все изменения персональных данных.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли стати на воинский учет дистанционно.

Это возможно, но только для части граждан Украины. Одним из условий здесь является наличие ID-карты, иначе техническая обработка заявки на учет становится невозможной.

военный учет документы военнообязанные паспорт ошибки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации