Військовий облік - як стати на облік з помилками у прізвищі

Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виправлення помилки у прізвищі

Згідно із чинними вимогами законодавства, на військовому обліку мають перебувати громадяни чоловічої статі. Це стосується осіб від 17 до 60 років.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його прізвище у різних документах записане по-різному. Різниця у прізвищі в паспорті та військово-обліковому документі — лише у одній букві.

Але, підкреслив чоловік, через це він отримав статус "не на обліку", що заважає йому оформити відстрочку від мобілізації за наявності законної підстави. Громадянин поцікавився, що йому треба зробити у такій ситуації.

"Якщо Ви не перебуваєте на військовому обліку через помилку у прізвищі, спробуйте виправити дані онлайн через "Резерв+". Або напишіть до ТЦК рекомендований лист з проханням виправити дані в реєстрі "Оберіг", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Заява в ТЦК і суд

Втім, існує імовірність того, що у територіальному центрі комплектування не відреагують на цей лист. Дерій пояснив, що треба буде зробити у цій ситуації.

"Якщо відмовляться, то напишіть повторну заяву з вимогою автоматично поставити Вас на облік. Підставою є постанова КМУ №1487 та постанова КМУ №932", — наголосив юрист.

Крім того, у громадянина завжди залишається варіант із судовим позовом проти ТЦК. Врешті-решт, після рішення суду територіальний центр комплектування змушений буде змінити дані громадянина, виправивши помилку.

Громадяни мають вчасно оновлювати персональні дані, інформувати ТЦК про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти та місця роботи. За порушення цих вимог передбачається адміністративна відповідальність.

Однією із головних умов є наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Якщо таких документів немає, у державних реєстрах відсутні необхідні відомості, що робить технічну обробку заявки неможливою.