Сотрудник ТЦК и СП корректирует данные. Фото: Полтавский ОТЦК и СП

Неверное место рождения в военном билете может быть указано из-за технической ошибки, которую легко исправить без штрафов и наказаний для военнообязанного. Для обновления военно-учетных данных достаточно обратиться в свой ТЦК с заявлением и пакетом подтверждающих документов.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему важно исправлять неточности в военном билете

Постановление Кабмина № 1487 обязывает как ТЦК, так и самих граждан поддерживать актуальность персональных данных. А согласно Постановлению № 559, информация в бумажном или электронном военно-учетном документе должна на 100% совпадать с тем, что указано в реестре «Оберег».

Какие документы нужны для обновления данных о месте рождения

Процедура внесения изменений предусматривает несколько простых шагов. Прежде всего нужно собрать доказательную базу.

Пакет документов должен включать:

Читайте также:

Свидетельство о рождении (это основной документ, юридически подтверждающий место вашего рождения). Оригинал и копию паспорта гражданина Украины. Оригинал и копию идентификационного кода (ИНН). Сам военный билет, в котором обнаружена ошибка.

С этими документами военнообязанный пишет заявление на имя руководителя ТЦК и СП. Заявление необходимо подать в канцелярию военкомата в двух экземплярах. Сотрудник, принимающий документы, обязан поставить на вашем экземпляре отметку о приеме.

Там должны быть указаны входящий номер, дата, а также подпись и должность сотрудника. Этот документ станет юридической гарантией того, что ваше обращение зарегистрировано официально.

Старые методы, когда ошибки в талоне просто зачеркивали ручкой, больше не действуют.

"Согласно новым правилам (Постановление КМУ № 559), вместо того, чтобы зачеркивать ручкой неверные данные в старом талоне (как это делалось раньше), ТЦК и СП должны обновить ваши данные в реестре "Оберег". После этого вам могут сгенерировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который вы также сможете загрузить через приложение "Резерв+" или портал "Дія", — сообщил Владислав Дерий.

Юрист Владислав Дерий также напомнил, что если ошибку в билете обнаружил действующий военнослужащий, ему не нужно обращаться в ТЦК. Достаточно написать соответствующий рапорт на имя своего командира части.

Новини.LIVE сообщали, что красный статус "в розыске" в "Резерв+" часто появляется из-за обычного сбоя в системе, устаревшей информации или утерянных документов. В такой ситуации закон о базе "Оберег" дает полное право требовать исправления ошибки.

Хаос в военном учете на предприятии может обернуться для руководителей серьезными неприятностями и штрафами почти до 60 тысяч гривен. Чтобы не попасть под санкции, кадровым службам следует немедленно пересмотреть всю документацию, обновить списки сотрудников и своевременно, без задержек, передавать установленную отчетность в ТЦК.