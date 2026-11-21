Працівник ТЦК та СП коригує дані. Фото: Полтавський ОТЦК та СП

Неправильне місце народження у військовому квитку може вказуватися через технічну помилку, яку легко виправити без штрафів та покарань для військовозобов'язаного. Для оновлення військово-облікових даних достатньо звернутися до свого ТЦК із заявою та пакетом підтверджувальних документів.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому важливо виправляти неточності у військовому квитку

Постанова Кабміну № 1487 зобов'язує як ТЦК, так і самих громадян підтримувати актуальність персональних даних. А згідно з Постановою № 559, інформація у паперовому чи електронному військово-обліковому документі повинна на 100% збігатися з тим, що написано в реєстрі "Оберіг".

Які документи потрібні для оновлення даних про місце народження

Процедура внесення змін передбачає кілька простих кроків. Насамперед потрібно зібрати доказову базу.

Пакет документів має включати:

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Свідоцтво про народження (це головний документ, який юридично підтверджує місце вашого народження). Оригінал та копію паспорта громадянина України. Оригінал та копію ідентифікаційного коду (ІПН). Сам військовий квиток, у якому виявлено помилку.

З цими документами військовозобов'язаний пише заяву на ім'я керівника ТЦК та СП. Заяву потрібно нести до канцелярії військкомату у двох примірниках. Працівник, який приймає документи, зобов'язаний поставити на вашому примірнику відмітку про прийняття.

Там має бути вказаний вхідний номер, дата, а також підпис та посада співробітника. Цей документ стане юридичною гарантією того, що ваше звернення зареєстровано офіційно.

Старі методи, коли помилки у квитку просто перекреслювали ручкою, більше не діють.

"Згідно з новими правилами (Постанова КМУ № 559), замість того,щоб закреслювати ручкою неправильні дані в старому квитку (як це робилося раніше), ТЦК та СП має оновити ваші дані в реєстрі "Оберіг". Після цього вам можуть згенерувати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, який ви також зможете підтягнути через застосунок "Резерв+" або портал "Дія"", — повідомив Владислав Дерій.

Юрист Владислав Дерій також нагадав, що якщо помилку у квитку знайшов чинний військовослужбовець, йому не потрібно йти до ТЦК. Достатньо написати відповідний рапорт на ім'я свого командира частини.

Новини.LIVE повідомляли, що червоний статус "у розшуку" в "Резерв+" часто з'являється через звичайний збій у системі, застарілу інформацію або загублені документи. У такій ситуації закон про базу "Оберіг" дає повне право вимагати виправлення помилки.

Хаос у військовому обліку на фірмі може вилитися керівникам у серйозні неприємності та штрафи майже до 60 тисяч гривень. Аби не потрапити під санкції, кадровим службам варто негайно перетрусити всю документацію, оновити списки працівників і вчасно, без запізнень, передавати встановлену звітність до ТЦК.