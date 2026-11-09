Оформление документов и заключений ЭКОПФО. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пациенты, получившие заключение от ЭКОПФО с ошибками в ФИО или других данных, могут исправить их без полного обжалования решения в суде. На подачу заявления отводится 40 дней, а для юридических процедур вполне достаточно электронной PDF-выписки с цифровой печатью Минздрава вместо бумажного документа.

Об этом сообщила юрист Ярина Кузьмак, передает Новини.LIVE.

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Как действовать при ошибках в выписке ЭКОПФО

Граждане не всегда соглашаются с решениями экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФО). Однако иногда проблема заключается не в самом заключении о состоянии здоровья, а в обычных опечатках или других неточностях.

Неправильно указанная фамилия, ошибка в дате рождения или поле не требуют запуска длительной процедуры обжалования всего документа, но отредактировать такие данные необходимо. Незначительные пунктуационные или стилистические огрехи, которые не искажают общего смысла, вообще можно игнорировать.

Чтобы инициировать замену документа, пациент должен написать заявление в произвольной форме. Сделать это необходимо в течение 40 календарных дней с момента получения выписки на руки. В тексте обращения необходимо четко указать, какие именно персональные данные были внесены некорректно и требуют замены.

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Подать документы может как сам гражданин, так и его законный представитель, предварительно предоставив копию документа о своих полномочиях. Заявление следует адресовать руководству того медицинского учреждения, где непосредственно работает эта группа экспертов.

Когда должна состояться выдача нового документа

Медицинское учреждение обязано отреагировать на обращение в течение семи рабочих дней с даты его получения. Специалисты проверяют предоставленную информацию и вносят соответствующие исправления в дело. После подтверждения оснований для исправления формируется совершенно новая выписка. Обновленный документ направляется заявителю.

Юридическая сила заключения ЭКОПФО в формате PDF

Для начала процедуры обжалования самого медицинского заключения не обязательно иметь физический бумажный документ. Обычная выписка в формате PDF, содержащая электронную печать Министерства здравоохранения, наделена абсолютно идентичной юридической силой.

Его можно смело использовать в цифровом виде без предварительной распечатки. Если же для какого-либо учреждения требуется именно бумажная копия, файл можно просто распечатать на принтере. Подлинность такой выписки легко подтвердить через сервис Центрального удостоверяющего органа, сохранив протокол проверки электронной печати.

Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанных с официальной отсрочкой запрещено принудительно направлять на военно-медицинскую комиссию. Согласно постановлению правительства, проходить медосмотр до окончания срока отсрочки не требуется. Если руководство компании или ТЦК все равно требует пройти ВЛК, такие требования являются полностью незаконными.

Предприятия могут включать удаленных работников, находящихся за рубежом, в общий список для расчета лимитов бронирования. Пребывание за пределами Украины и отсутствие свежего заключения ВЛК не препятствуют этому, если такой сотрудник официально трудоустроен и состоит на воинском учете.

Заключение ВВК во время военного положения остается в силе ровно год, поэтому военнообязанным необходимо обновлять данные о состоянии здоровья каждые 12 месяцев. Сам стандартный медосмотр должен длиться не более шести дней. Если же человека официально исключили из воинского учета, он вообще освобождается от любых повторных комиссий.