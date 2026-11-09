Оформлення документів та висновків ЕКОПФО. Фото: колаж Новини.LIVE

Пацієнти, які отримали висновок від ЕКОПФО з помилками у ПІБ чи інших деталях, можуть виправити їх без повного оскарження рішення в суді. На подачу заяви дається 40 днів, а для юридичних процедур цілком достатньо електронного PDF-витягу з цифровою печаткою МОЗ замість паперового документа.

Про це повідомила юристка Ярина Кузьмак, передає Новини.LIVE.

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Як діяти при помилках у витягу ЕКОПФО

Громадяни не завжди погоджуються з рішеннями експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Проте іноді проблема полягає не у самому висновку про стан здоров'я, а у звичайних друкарських помилках чи інших неточностях.

Неправильно вказане прізвище, помилка в даті народження чи статі не вимагають запуску тривалої процедури оскарження всього документа, але відредагувати такі дані потрібно. Незначні пунктуаційні або стилістичні огріхи, які не спотворюють загального змісту, взагалі можна ігнорувати.

Щоб ініціювати заміну документа, пацієнт має написати заяву у довільній формі. Зробити це необхідно протягом 40 календарних днів з моменту отримання витягу на руки. У тексті звернення треба чітко вказати, які саме персональні дані були внесені некоректно і потребують заміни.

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Подати папери може як сам громадянин, так і його законний представник, попередньо надавши копію документа про свої повноваження. Заяву слід адресувати керівництву того закладу охорони здоров'я, де безпосередньо працює ця команда експертів.

Коли має бути видача нового документа

Медичний заклад зобов'язаний відреагувати на звернення протягом семи робочих днів від дати його отримання. Фахівці перевіряють надану інформацію та вносять відповідні корективи до справи. Після підтвердження підстав для виправлення формується абсолютно новий витяг. Оновлений документ надсилають заявнику.

Юридична сила PDF-формату висновку ЕКОПФО

Для початку процедури оскарження самого медичного висновку не обов'язково мати фізичний паперовий документ. Звичайний PDF-витяг, який містить електронну печатку Міністерства охорони здоров'я, наділений абсолютно ідентичною юридичною силою.

Його можна сміливо використовувати у цифровому вигляді без попереднього роздрукування. Якщо ж для певної установи потрібна саме фізична копія, файл можна просто роздрукувати на принтері. Справжність такого витягу легко підтвердити через сервіс Центрального засвідчувального органу, зберігши протокол перевірки електронної печатки.

Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов'язаних з офіційною відстрочкою заборонено примусово відправляти на військово-лікарську комісію. За постановою уряду, проходити медогляд до кінця дії відстрочки не потрібно. Якщо керівництво компанії або ТЦК все одно вимагає пройти ВЛК, такі претензії є повністю незаконними.

Підприємства можуть включати дистанційних працівників, які перебувають за кордоном, до загального списку для розрахунку лімітів бронювання. Перебування поза межами України та відсутність свіжого висновку ВЛК не заважають цьому, якщо такий співробітник офіційно працевлаштований і перебуває на військовому обліку.

Висновок ВЛК під час воєнного стану залишається чинним рівно рік, тому оновлювати стан здоров'я військовозобов'язаним потрібно кожні 12 місяців. Сам стандартний медогляд має тривати щонайбільше шість днів. Якщо ж людину офіційно виключили з військового обліку, вона взагалі звільняється від будь-яких повторних комісій.