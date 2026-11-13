Написание заявления. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

Ошибки, давление и игнорирование диагнозов со стороны экспертных комиссий по оценке (ЭКОПФО) являются вполне законными основаниями для пересмотра дела. Важно уметь правильно фиксировать процедурные нарушения и доказывать медицинские ошибки, чтобы отменить неправомерное решение комиссии по инвалидности и добиться справедливой оценки.

Советы дала юрист Ярина Кузьмак, передает Новини.LIVE.

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Что подлежит пересмотру в заключении ЭКОПФО

Закон позволяет обжаловать как документ в целом в случае безосновательного отказа в предоставлении статуса лица с инвалидностью, так и его отдельные фрагменты.

Претензии можно выдвигать, если эксперты:

назначили группу или подгруппу, которая является более легкой, чем фактическое состояние; ошиблись с датой или причиной наступления инвалидности (это критически важно для раненых военнослужащих и людей с профессиональными заболеваниями); безосновательно сократили срок действия статуса; указали неверный процент утраты трудоспособности или степень ограничения жизнедеятельности; не указали необходимость в постоянном постороннем уходе или программу реабилитации.

Важно, что каждая претензия обязательно должна основываться на конкретных выписках из истории болезни, а не на субъективных ощущениях.

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Успешная жалоба основывается на претензиях к медицинскому содержанию и претензиях к самой процедуре.

В медицинской части заявления необходимо указывать точные названия проигнорированных диагнозов и осложнений, давая ссылки на страницы вашей медицинской карты. Если ЭКОПФО указывает на способность к свободному передвижению или труду, а больничные выписки это опровергают, то четко акцентируйте внимание на этом несоответствии.

Для обоснования необходимости постороннего ухода нужно подробно перечислить все повседневные бытовые действия, с которыми человек не может справиться самостоятельно.

Нарушение правил осмотра и сроков

Процедурные ошибки экспертной комиссии являются ещё одним весомым аргументом для защиты и обжалования.

Закон защитит пациента, если комиссия:

затянула законные сроки рассмотрения дела;

собрала нелегитимный или неполный состав специалистов;

не уведомила человека о точном времени и дате заседания;

отказала в привлечении уполномоченного представителя;

безосновательно запретила видео- или аудиозапись процесса (при условии, что вы соблюдали все правила съемки);

оказывала давление на пациента или отказывалась приобщить к делу дополнительные медицинские справки.

Если имело место психологическое давление, в жалобе обязательно нужно приводить точные цитаты и действия врачей, но избегать общих эмоциональных обобщений.

Все документы для обжалования принимает Центр оценки функционального состояния лица. На подачу полного пакета документов отведено 40 календарных дней. Отсчет начинается именно в тот день, когда пациент получил на руки выписку с решением ЭКОПФО.

Новини.LIVE ранее сообщали, что правительство постановлением № 1359 сохранило в силе старые справки об инвалидности для тех, чей плановый медосмотр пришелся на период военного положения и из-за этого сорвался. Документы будут действовать до тех пор, пока экспертная комиссия не примет новое решение, однако все сомнительные диагнозы власти пообещали тщательно проверять.

Кроме того, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности по перечню тяжких заболеваний разрешили отложить обязательный повторный осмотр. Если раньше даже люди с ампутациями или онкологическими заболеваниями были вынуждены проходить освидетельствование в жесткие сроки, то теперь эту процедуру можно перенести.