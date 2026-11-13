Написання заяви. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

Помилки, тиск та ігнорування діагнозів експертними командами з оцінювання (ЕКОПФО) є цілком законними підставами для перегляду справи. Важливо вміти правильно фіксувати процедурні порушення та доводити медичні помилки, щоб скасувати неправомірне рішення комісії щодо інвалідності та домогтися справедливої оцінки.

Поради дала юристка Ярина Кузьмак, передає Новини.LIVE.

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Що підлягає перегляду у висновку ЕКОПФО

Закон дозволяє оскаржувати як документ цілком у разі безпідставної відмови надати статус особи з інвалідністю, так і його окремі фрагменти.

Претензії можна висувати, якщо експерти:

призначили групу або підгрупу, яка є легшою за фактичний стан; схибили з датою або причиною настання інвалідності (це критично важливо для поранених військовослужбовців та людей із професійними захворюваннями); безпідставно урізали термін дії статусу; вказали неправильний відсоток втрати працездатності чи ступеня обмеження життєдіяльності; не вписали необхідність у постійному сторонньому догляді чи програму реабілітації.

Важливо, що кожна претензія обов'язково мусить спиратися на конкретні виписки з історії хвороби, а не на суб'єктивні відчуття.

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Успішна скарга базується на претензіях до медичного змісту та претензіях до самої процедури.

У медичній частині заяви необхідно вказувати точні назви проігнорованих діагнозів та ускладнень, даючи посилання на сторінки вашої медкарти. Якщо ЕКОПФО пише про здатність до вільного пересування або праці, а лікарняні виписки це спростовують, то чітко акцентуйте на цій розбіжності.

Для доведення потреби у сторонньому догляді потрібно детально перерахувати всі щоденні побутові дії, з якими людина не може впоратися самотужки.

Порушення правил огляду та терміни

Процедурні помилки експертної команди є ще одним вагомим аргументом для захисту та оскарження.

Закон захистить пацієнта, якщо комісія:

затягнула законні строки розгляду справи;

зібрала нелегітимний чи неповний склад фахівців;

не попередила людину про точний час та дату засідання;

відмовила у залученні уповноваженого представника;

безпідставно заборонила відео- чи аудіофіксацію процесу (за умови, що ви дотрималися всіх правил зйомки);

тиснула на пацієнта або відмовлялася долучати до справи додаткові медичні довідки.

Якщо мав місце психологічний тиск, у скарзі обов'язково треба наводити точні цитати та дії лікарів, але уникати загальних емоційних узагальнень.

Усі документи на оскарження приймає Центр оцінювання функціонального стану особи. Для подачі повного пакету паперів відведено 40 календарних днів. Відлік стартує саме в той день, коли пацієнт отримав витяг із рішенням ЕКОПФО на руки.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що раніше уряд постановою № 1359 зберіг чинність старих довідок про інвалідність для тих, чий плановий медогляд припав на воєнний стан і через це зірвався. Документи діятимуть доти, доки нове рішення не ухвалить експертна команда, проте всі сумнівні діагнози влада пообіцяла прискіпливо перевіряти.

Крім того, чоловікам від 25 до 60 років із II чи III групою інвалідності за переліком тяжких хвороб дозволили відтермінувати обов'язковий повторний огляд. Якщо раніше навіть люди з ампутаціями чи онкологією мусили проходити оцінювання у жорсткі строки, то тепер цю процедуру можна перенести.