Как изменить статус резервиста на военнообязанного в Резерв+

Приложение «Резерв+». Фото: коллаж Новини.LIVE

Демобилизованные срочники массово попадают в военный оперативный резерв, что делает их мобилизацию законной даже до 25 лет. Из-за статуса «резервист» в приложении "Резерв+" предприятия не могут бронировать молодых специалистов. Но что делать, если такой статус появился в приложении по ошибке?

Юрист Юрий Айвазян объяснил план действий в таком случае, передает Новини.LIVE.

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Почему резервистов не бронируют

Бывшие срочники, уволившиеся со службы в 2024 году, часто видят в приложении "Резерв+" статус «резервист». Эта отметка полностью блокирует возможность получить бронь на работе.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, статья 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№ 3543-XII) позволяет бронировать только военнообязанных работников предприятий. О резервистах в этой норме не упоминается вообще.

В то же время юрист подчеркивает, что такой статус не обязательно является техническим сбоем. Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе" (№ 2232-XII), годные к службе срочники после увольнения автоматически зачисляются в военный оперативный резерв.

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Как исправить статус без визита в ТЦК

И все же, если гражданина должны были зачислить в запас, но система ошибочно выдает статус резервиста, то сначала стоит написать в службу технической поддержки через меню "Резерв+". Если там потребуют подтверждающие документы, придется обращаться в ТЦК.

Юрист пояснил, что для минимизации риска сразу получить повестку можно и не обращаться в военкомат лично. Согласно Закону "Об обращениях граждан" (№ 393/96-ВР), заявление можно отправить по электронной почте, направить через Укрпочту заказным письмом с описью вложения или передать через официальный адвокатский запрос.

В заявлении следует потребовать указать номер приказа и назвать орган, внесший лицо в резерв. Если такого приказа не существует, ТЦК обязан восстановить статус "военнообязанный".

Когда изменить учетную категорию невозможно

Если же зачисление в оперативный резерв произошло законно и соответствующий приказ существует, обычной поправкой в реестре проблему не решить. Согласно пунктам 107-1, 108 и 109 Указа Президента № 618/2012, исключить человека из резерва может исключительно командир воинской части при наличии четких законных оснований. Тот факт, что критически важное предприятие просто хочет зарезервировать этого специалиста, не является законным основанием для изменения статуса.

Мобилизация до 25 лет и заключения ВЛК

Многие молодые люди ошибочно полагают, что до 25 лет их не могут призвать в армию. Однако, как отмечает юрист, часть пятая статьи 23 Закона № 3543-XII, хотя и действительно защищает молодежь, но эта норма касается только военнообязанных, прошедших базовую службу.

"Возраст до 25 лет не создает для резервиста общего запрета на мобилизацию. Часть пятая статьи 23 этого Закона предусматривает освобождение от призыва до достижения 25 лет для другой законодательной категории — военнообязанных, прошедших базовую военную службу. На лицо, состоящее на воинском учете в качестве резервиста военного оперативного резерва, эта гарантия не распространяется", — пояснил Айвазян.

Кроме того, даже если медицинская комиссия признала человека годным только к службе в тыловых частях обеспечения, логистики или ТЦК, это не дает отсрочки.

Такое заключение ВЛК просто указывает, в каких именно подразделениях будет служить призывник. Поэтому во время личного визита в ТЦК резервисту могут законно вручить повестку на обновление данных, отправить на медицинский осмотр, а сразу после него — на отправку в воинскую часть.

Новини.LIVE ранее сообщали, что мужчины, которых ранее исключили из воинского учета из-за судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, не подлежат повторной постановке на учет и мобилизации в 2026 году. Согласно прежней редакции профильного закона, они навсегда утратили статус военнообязанных.

Мобилизация женщин в 2026 году остаётся исключительно добровольной, поэтому поступить на военную службу они могут только по собственному желанию через рекрутинговые центры или ТЦК. Несмотря на слухи в сети, принудительного призыва нет, хотя отдельные категории женщин и обязаны состоять на воинском учёте.