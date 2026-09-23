Як змінити статус резервіста на військовозобов'язаного в Резерв+

Застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Звільнені строковики масово потрапляють до військового оперативного резерву, що робить їхню мобілізацію законною навіть до 25 років. Через статус "резервіст" у застосунку "Резерв+" підприємства не можуть бронювати молодих спеціалістів. Але що робити, якщо такий статус з'явився у застосунку помилково?

Юрист Юрій Айвазян пояснив план дій в такому випадку, передає Новини.LIVE.

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Чому резервістів не бронюють

Колишні строковики, які звільнилися зі служби у 2024 році, часто бачать у застосунку "Резерв+" статус "резервіст". Цей запис повністю блокує можливість отримати бронь на роботі.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, стаття 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№ 3543-XII) дозволяє бронювати лише військовозобов'язаних працівників підприємств. Про резервістів у цій нормі не згадується взагалі.

Водночас юрист наголошує, що такий статус не обов'язково є технічним збоєм. За Законом "Про військовий обов’язок і військову службу" (№ 2232-XII), придатні до служби строковики після звільнення автоматично зараховуються до військового оперативного резерву.

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Як виправити статус без візиту до ТЦК

Та все-таки, якщо громадянина мали зарахувати у запас, але система помилково видає статус резервіста, то спершу варто написати в технічну підтримку через меню "Резерв+". Якщо там вимагатимуть підтверджувальні документи, доведеться звертатися до ТЦК.

Юрист пояснив, що для мінімізації ризику відразу отримати повістку, можна і не звертатися до військкомату особисто. Згідно із Законом "Про звернення громадян" (№ 393/96-ВР), заяву можна відправити на електронну пошту, надіслати Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення або передати через офіційний адвокатський запит.

У заяві слід вимагати вказати номер наказу та назвати орган, який вніс особу до резерву. Якщо такого наказу не існує, ТЦК зобов'язаний повернути статус "військовозобов'язаний".

Коли змінити облікову категорію неможливо

Якщо ж зарахування до оперативного резерву відбулося законно і відповідний наказ існує, звичайним виправленням реєстру проблему не вирішити. Згідно з пунктами 107-1, 108 та 109 Указу Президента № 618/2012, виключити людину з резерву може виключно командир військової частини за наявності чітких законних підстав. Той факт, що критично важливе підприємство просто хоче забронювати цього фахівця, не є легальною підставою для зміни статусу.

Мобілізація до 25 років та висновки ВЛК

Багато молодих людей помилково вважають, що до 25 років їх не можуть забрати в армію. Але, як наголошує юрист, частина п'ята статті 23 Закону № 3543-XII хоч і справді захищає молодь, але ця норма стосується лише військовозобов'язаних, які пройшли базову службу.

"Вік до 25 років не створює для резервіста загальної заборони на мобілізацію. Частина п'ята статті 23 цього Закону передбачає непідлягання призову до досягнення 25 років для іншої законодавчої категорії — військовозобов'язаних, які пройшли базову військову службу. На особу, яка перебуває на військовому обліку як резервіст військового оперативного резерву, ця гарантія не поширюється", — пояснив Айвазян.

Крім того, навіть якщо медична комісія визнала людину придатною лише для служби у тилових частинах забезпечення, логістики чи ТЦК, це не дає відстрочки.

Такий висновок ВЛК просто вказує, у яких саме підрозділах служитиме призовник. Тому під час особистого візиту до ТЦК резервісту можуть законно вручити повістку на оновлення даних, відправити на медичний огляд, а відразу після нього — на відправку у військову частину.

Новини.LIVE інформували раніше, що чоловіки, яких раніше виключили з військового обліку через судимість за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, не підлягають повторній постановці на облік і мобілізації у 2026 році. Згідно зі старою редакцією профільного закону, вони втратили статус військовозобов'язаних назавжди.

Мобілізація жінок у 2026 році залишається виключно добровільною, тож вступити до війська вони можуть лише за власним бажанням через рекрутингові центри або ТЦК. Попри чутки в мережі, примусового призову немає, хоча окремі категорії жінок і зобов'язані перебувати на військовому обліку.