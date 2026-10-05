Ошибка в приложении Армия+: куда обращаться для отмены статуса СЗЧ

Рассмотрение документов. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Военнослужащие, которые по ошибке получили красную ленту о самовольном оставлении части в приложении "Армия+", могут решить эту проблему за несколько шагов. Служба поддержки пояснила, что сначала следует обновить приложение и повторно авторизоваться, а в случае неудачи потребуется обратиться к командиру для подачи заявки в ВСП.

Об этом сообщили разработчики приложения "Армия+", передает Новини.LIVE.

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Что можно сделать для снятия красной ленты о самовольном оставлении части

Иногда военнослужащие сталкиваются с ситуацией, когда в электронном приложении "Армия+" внезапно появляется красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе", хотя фактически человек не находится в СЗЧ.

Прежде всего разработчики советуют проверить наличие обновлений самой программы. Приложение необходимо обновить до самой свежей версии, после чего принудительно выйти из учетной записи и пройти процесс авторизации заново. Далее системе потребуется примерно 15 минут для синхронизации, после чего статус должен автоматически обновиться.

Обращение к командованию и ВСП

Если базовые действия, такие как обновление и повторная авторизация, не помогли избавиться от красной полосы, проблему придется решать на уровне командования. В таком случае военнослужащему необходимо обратиться к командиру той воинской части, в которой он сейчас проходит службу. Офицер должен официально подать доклад в Военную службу правопорядка (ВСП), в котором документально подтвердит факт пребывания военнослужащего на службе.

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После обращения командира в ВСП статус не исчезнет мгновенно. Обычно процесс снятия отметки о СЗЧ занимает до трех суток с момента подтверждения информации. Однако специалисты предупреждают, что в отдельных случаях обновление данных может затянуться до семи дней.

Других вариантов исправления этой ошибки не существует, поскольку "Армия+" не генерирует информацию самостоятельно, а лишь отображает те сведения, которые уже внесены в официальные государственные реестры. Поэтому может потребоваться время на корректировку неверных данных в системе.

Новини.LIVE также поясняли, что военнослужащих с ухудшенным здоровьем, добровольно вернувшихся из зоны боевых действий, не будут отправлять на передовую. Вместо этого такие военнослужащие останутся в тылу, поэтому их будут привлекать к работе в подразделениях обеспечения или переводить по рекомендательным письмам.

В то же время легальная работа для тех, кто до сих пор уклоняется от службы, может вызвать серьезные проблемы. Любая попытка официально устроиться на работу гарантированно выдаст того, кто ушел в СЗЧ. Это связано с тем, что его данные сразу появятся в госреестрах, после чего задержание силами ГБР или Нацполиции станет лишь вопросом времени.