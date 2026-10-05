Помилка в Армія+: куди звертатися для скасування статусу СЗЧ

Розгляд документів. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Військовослужбовці, які помилково отримали червону стрічку про самовільне залишення частини у застосунку "Армія+", можуть вирішити цю проблему у кілька кроків. Служба підтримки пояснила, що спочатку варто оновити програму та переавторизуватися, а в разі невдачі потрібно буде вже залучити командира для звернення до ВСП.

Про це повідомили розробники застосунку Армія+, передає Новини.LIVE.

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Що можна зробити для зняття червоної стрічки про СЗЧ

Іноді військовослужбовці стикаються із ситуацією, коли в електронному застосунку "Армія+" раптово з'являється червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі", хоча фактично людина не перебуває у СЗЧ.

Насамперед розробники радять перевірити оновлення самої програми. Застосунок необхідно оновити до найсвіжішої версії, після чого примусово вийти з облікового запису та пройти процес авторизації наново. Далі системі знадобиться орієнтовно 15 хвилин для синхронізації, після чого статус має автоматично оновитися.

Залучення командування та ВСП

Якщо базові дії як-от оновлення та переавторизації не допомогли позбутися червоної стрічки, проблему доведеться вирішувати на рівні командування. У такому разі військовому треба звернутися до командира тієї військової частини, у якій він зараз проходить службу. Офіцер має офіційно подати доповідь до Військової служби правопорядку (ВСП), у якій документально підтвердить факт перебування бійця на службі.

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Після звернення командира до ВСП статус не зникне миттєво. Зазвичай процес зняття позначки про СЗЧ займає до трьох діб з моменту підтвердження інформації. Проте фахівці попереджають, що в окремих випадках оновлення даних може затягнутися до семи днів.

Інших варіантів виправлення цієї помилки не існує, оскільки "Армія+" не генерує інформацію самостійно, а лише відображає ті відомості, які вже внесені до офіційних державних реєстрів. Тож може знадобитися час на коригування невірних даних в системі.

Новини.LIVE також пояснювали, що бійців із підірваним здоров'ям, які добровільно повернулися з СЗЧ, не відправлятимуть на передову. Натомість такі військовослужбовці залишаться в тилу, тож їх залучатимуть до підрозділів забезпечення або ж переводитимуть за рекомендаційними листами.

Водночас легальна робота для тих, хто й досі уникає служби, може викликати серйозні проблеми. Будь-яка спроба офіційно працевлаштуватися гарантовано видасть того, хто пішов в СЗЧ. Це пов'язано з тим, що його дані одразу з'являться в держреєстрах, після чого затримання силами ДБР чи Нацполіції стане лише питанням часу.