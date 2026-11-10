Сообщение об ошибке учета в приложении «Резерв+». Фото: Новини.LIVE

Статус "в розыске ТЦК", который может появиться у военнообязанного в приложении "Резерв+", не обязательно означает автоматический арест или уголовное дело. То, как именно нужно будет снять эту отметку, напрямую зависит от обстоятельств. В частности, действительно ли имело место нарушение правил воинского учета, согласен ли человек с фактом нарушения, а также считает ли он действия сотрудников территориального центра комплектования ошибочными.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Что делать, если объявлен розыск, потому что нарушение действительно имело место

Если военнообязанный понимает, что не выполнил требования законодательства, самый простой способ урегулирования — это уплата административного штрафа. Функционал приложения "Резерв+" позволяет сделать это дистанционно.

Пользователь может подать электронное заявление о признании нарушения. Впоследствии, после рассмотрения такого обращения, ТЦК и СП формируют постановление, и в приложении открывается опция оплаты.

Однако юристы советуют быть осторожными, ведь нажимая кнопку подачи заявления, вы юридически признаете свою вину. Поэтому, если есть сомнения относительно правомерности санкций, этот инструмент использовать не стоит. Кроме того, уплата штрафа не освободит от ответственности, если военнослужащий так и не выполнит мобилизационные требования.

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Как действовать при ошибочном статусе "в розыске" в Резерв+

Нередко статус "в розыске" появляется из-за технических сбоев, устаревших данных в реестрах или неучтенных документов, например, касающихся уважительных причин неявки по повестке. В таких случаях действует другой алгоритм. Законодательство, в частности закон об "Обереге", позволяет исправлять недостоверную информацию.

Военнообязанному необходимо подготовить мотивированное письменное заявление в свой ТЦК. В документе следует подробно изложить ситуацию, приложить копии документов, опровергающих нарушение, и потребовать исправления данных в реестре. Копию заявления с отметкой о его получении или квитанцию из почты следует обязательно сохранить.

Уплата штрафа и исчезает ли розыск автоматически

Согласно разъяснениям Министерства обороны, после успешной оплаты штрафа через "Резерв+" красная полоса розыска должна исчезнуть. Обычно технически этот процесс занимает около четырёх суток, после чего необходимо просто обновить свой военно-учётный документ в приложении.

Однако бывают случаи, когда статус остаётся. Платить второй раз категорически не нужно. Задержка чаще всего возникает из-за того, что ТЦК просто не внес информацию о транзакции в реестр. В такой ситуации придется обращаться в военкомат лично, имея на руках банковскую квитанцию.

Важно помнить, что квитанция о штрафе закрывает лишь конкретное административное правонарушение, но не снимает с мужчины обязанности по явке по повестке или обновлению данных в будущем.

Последствия игнорирования статуса розыска и судебное обжалование

Игнорирование статуса розыска сопряжено с реальными рисками. При проверке документов на улице патрульная полиция имеет полное право произвести административное задержание и доставить такого человека в ТЦК. Кроме того, неуплаченный штраф со временем передается в исполнительную службу, что может привести к блокировке банковских счетов или аресту имущества. В то же время уголовная ответственность наступает только за уклонение от мобилизации, а не из-за самого наличия красной отметки в приложении.

Если же ТЦК игнорирует законные требования исправить ошибочный статус или отказывает без надлежащих оснований, единственным действенным механизмом остается административный суд. По общему правилу, обжаловать действия или бездействие ТЦК можно в течение шести месяцев с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Однако для обжалования самого постановления о штрафе закон отводит лишь 10 дней с момента его вынесения.

Новини.LIVE сообщали, что военно-учетная специальность 999 не ограничивает трудоустройство и не мешает оформить бронирование сотрудника на общих основаниях. Руководству компании не нужно обращаться в Пенсионный фонд или направлять специалиста в военкомат, чтобы подтвердить этот статус для внутреннего воинского учета.

До завершения обязательных проверок учетных данных осталось немного времени. Читайте, что именно призывники и резервисты должны успеть до конца года. Параллельно бизнес должен провести сверку списков военнообязанных работников и подать отчеты об имеющемся в компании автотранспорте.