Сповіщення про помилку обліку в застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Статус "у розшуку ТЦК", який може з'явитися у військовозобов'язаного в застосунку Резерв+, не обов'язково означає автоматичний арешт чи кримінальну справу. Те, як саме треба буде знімати цю помітку, безпосередньо залежить від обставин. Зокрема, чи справді відбулося порушення правил військового обліку, чи погоджується людина з фактом порушення, а також чи вважає дії працівників територіального центру комплектування помилковими.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Що робити, якщо розшук дали, бо порушення дійсно було

Якщо військовозобов'язаний розуміє, що не виконав вимоги законодавства, найпростіший шлях врегулювання — це сплата адміністративного штрафу. Функціонал застосунку Резерв+ дозволяє зробити це дистанційно.

Користувач може подати електронну заяву про визнання порушення. Згодом після розгляду такого звернення ТЦК та СП формує постанову, і в додатку відкривається опція оплати.

Проте юристи радять бути обережними, адже натискаючи кнопку подачі заяви, ви юридично погоджуєтеся зі своєю провиною. Тому, якщо є сумніви щодо правомірності санкцій, цей інструмент використовувати не варто. Окрім того, сплата штрафу не звільнить від відповідальності, якщо військовий так і не виконає мобілізаційні вимоги.

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Як діяти при помилковому статусі розшуку в Резерв+

Нерідко статус у розшуку з'являється через технічні збої, неактуальні дані у реєстрах або ж невраховані документи, наприклад, щодо поважних причин неявки за повісткою. У таких випадках діє інший алгоритм. Законодавство, зокрема закон про "Оберіг", дозволяє коригувати недостовірну інформацію.

Військовозобов'язаному потрібно підготувати мотивовану письмову заяву до свого ТЦК. У документі варто детально розписати ситуацію, додати копії документів, які спростовують порушення, і вимагати виправлення даних у реєстрі. Копію заяви з відміткою про її отримання або квитанцію з пошти слід обов'язково зберегти.

Сплата штрафу та чи зникає розшук автоматично

Згідно з роз'ясненнями Міністерства оборони, після успішної оплати штрафу через Резерв+ червона стрічка розшуку має зникнути. Зазвичай технічно цей процес займає близько чотирьох діб, після чого необхідно просто оновити свій військово-обліковий документ у застосунку.

Однак бувають випадки, коли статус залишається. Платити вдруге категорично не потрібно. Затримка найчастіше виникає через те, що ТЦК просто не вніс інформацію про транзакцію до реєстру. У такій ситуації доведеться звертатися до військкомату особисто, маючи на руках банківську квитанцію.

Важливо пам'ятати, що квитанція про штраф закриває лише конкретне адмінпорушення, але не знімає з чоловіка обов'язків щодо явки за повісткою чи оновлення даних у майбутньому.

Наслідки ігнорування статусу розшуку та судове оскарження

Ігнорування статусу розшуку несе реальні ризики. Під час перевірки документів на вулиці патрульна поліція має повне право здійснити адміністративне затримання і доставити таку людину до ТЦК. Крім того, несплачений штраф з часом передається до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків чи арешту майна. Водночас кримінальна відповідальність настає лише за ухилення від мобілізації, а не через саму наявність червоної відмітки в додатку.

Якщо ж ТЦК ігнорує законні вимоги виправити помилковий статус або відмовляє без належних підстав, єдиним дієвим механізмом залишається адміністративний суд. За загальним правилом, оскаржити дії чи бездіяльність ТЦК можна протягом шести місяців з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав. Проте для оскарження самої постанови про штраф закон відводить лише 10 днів з моменту її винесення.

Новини.LIVE інформували, що військово-облікова спеціальність 999 не обмежує працевлаштування та не заважає оформити бронювання співробітника на загальних підставах. Керівництву компанії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду чи направляти фахівця до військкомату, щоб підтвердити цей статус для внутрішнього військового обліку.

До завершення обов'язкових перевірок облікових даних залишилося небагато часу. Читайте, що саме призовники та резервісти мають встигнути до кінця року. Паралельно бізнес повинен провести звірку списків військовозобов'язаних працівників і подати звіти щодо наявного в компанії автотранспорту.