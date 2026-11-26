Студенты проходят подготовительный курс. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Студенты украинских учебных заведений, отслужившие срочную службу ещё до войны, освобождаются от прохождения всего курса "Основы национального сопротивления", который начался 1 октября 2026 года. Справка об участии в боевых действиях для этого не требуется.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Для чего преподается предмет "Основы национального сопротивления"

С 1 октября 2026 года в украинских учебных заведениях начали преподавать новую дисциплину "Основы национального сопротивления". На практике некоторые администрации настаивают, что не посещать эти занятия могут только участники боевых действий, а студенты, прошедшие срочную службу до войны, должны проходить курс на общих условиях. Однако адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что такая позиция ошибочна.

"Если студент проходил срочную военную службу, он имеет право на освобождение от изучения дисциплины "Основы национального сопротивления". Удостоверение участника боевых действий для этого не требуется. Требование учебного заведения об обязательном статусе УБД не соответствует действующей норме закона", — объясняет юрист.

Как оформить освобождение от посещения занятий и не получить задолженность

Чтобы спокойно не ходить на занятия, студенту нужно подать письменное заявление на имя руководителя своего учебного заведения с просьбой освободить его от этого предмета. К заявлению прилагаются копии страниц военного билета с записями о срочной службе и увольнении в запас или другой документ, подтверждающий службу. Закон не ограничивает перечень таких документов, поэтому администрация не имеет права требовать удостоверение УБД вместо них.

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В самом заявлении важно отдельно попросить отразить освобождение в учебной документации. Это гарантирует, что отсутствие на занятиях не запишут как пропуски, а саму дисциплину — как академическую задолженность. Подтверждение того, что заявление у вас приняли, обязательно нужно сохранить.

"Если учебное заведение откажет, попросите письменно указать норму, которая, по его мнению, требует статуса УБД. Внутренние правила учебного заведения не могут добавлять такое условие к законодательному основанию для освобождения", — советует Юрий Айвазян.

Почему требование об УБД незаконно и что ответило МОН

Закон "Об основах национального сопротивления" прямо освобождает от этой дисциплины студентов, которые уже проходили военную службу, и это правило действует в учебных заведениях всех форм собственности. Никаких дополнительных условий об участии в боях, удостоверении УБД или службе именно во время войны там нет. Причем освобождение охватывает весь предмет полностью, а не только практическую часть.

В официальном отчете Министерства образования и науки зафиксировано предложение освобождать от занятий только тех студентов, которые не только служили, но и имеют удостоверение участника боевых действий. Однако в ведомстве эту идею отклонили, сославшись на действующую норму закона, а значит, сужать право на освобождение только до участников боевых действий запрещено.

Новини.LIVE сообщали, что депутаты продолжают обсуждать, стоит ли менять правила отсрочки для студентов. Поскольку это затрагивает основные права граждан и выходит за пределы компетенции Минобразования, поправки планируется вносить непосредственно в законы о мобилизации, а не в образовательные нормы.

В настоящее время же заочники подлежат призыву на общих основаниях. Отсрочка по причине учебы действует только для тех, кто получает высшее образование на дневной форме обучения, а остальные студенты могут рассчитывать на освобождение от службы разве что по состоянию здоровья.