Студенти слухають курс з підготовки. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Студенти українських закладів освіти, які відслужили строкову службу ще до війни, звільняються від усієї дисципліни "Основи національного спротиву", що почалася з 1 жовтня 2026 року. Посвідчення УБД для цього не потрібне.

Про це заявив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Для чого вчать предмет "Основи національнгого спротиву"

Із 1 жовтня 2026 року в українських закладах освіти почали викладати нову дисципліну "Основи національного спротиву". На практиці деякі адміністрації наполягають, що не відвідувати ці заняття можуть лише учасники бойових дій, а студенти зі строковою службою до війни мусять проходити курс на загальних умовах. Але адвокат Юрій Айвазян наголошує, що така позиція хибна.

"Якщо студент проходив строкову військову службу, він має право на звільнення від вивчення дисципліни "Основи національного спротиву". Посвідчення учасника бойових дій для цього не потрібне. Вимога закладу про обов'язковий статус УБД не відповідає чинній нормі закону", — пояснює юрист.

Як оформити звільнення від відвідування пар і не отримати борг

Щоб спокійно не ходити на заняття, студенту потрібно подати письмову заяву на ім'я керівника свого навчального закладу з проханням звільнити його від цього предмета. До звернення додають копії сторінок військового квитка із записами про строкову службу та звільнення в запас або інший документ, що підтверджує службу. Закон не обмежує перелік таких паперів, тож адміністрація не має права вимагати посвідчення УБД замість них.

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У самій заяві важливо окремо попросити відобразити звільнення в навчальній документації. Це гарантує, що відсутність на парах не запишуть як пропуски, а саму дисципліну, як академічну заборгованість. Підтвердження того, що заяву у вас прийняли, обов'язково потрібно зберегти.

"Якщо заклад відмовить, попросіть письмово зазначити норму, яка, на його думку, вимагає статусу УБД. Внутрішні правила закладу не можуть додавати таку умову до законодавчої підстави звільнення", — радить Юрій Айвазян.

Чому вимога про УБД незаконна і що відповіло МОН

Закон про основи національного спротиву прямо звільняє від цієї дисципліни студентів, які вже проходили військову службу, і це правило діє в закладах освіти всіх форм власності. Жодних додаткових умов про участь у боях, посвідчення УБД чи службу саме під час війни там немає. Причому звільнення охоплює весь предмет повністю, а не тільки практичну частину.

В офіційному звіті Міністерства освіти і науки зафіксована пропозиція звільняти лише тих студентів, які й служили, і мають посвідчення учасника бойових дій. Однак у відомстві цю ідею відхилили, пославшись на чинну норму закону, а отже, звужувати право на звільнення лише до учасників бойових дій заборонено.

Новини.LIVE повідомляли, що депутати й далі дискутують про те, чи варто змінювати правила відстрочки для студентів. Оскільки це зачіпає базові права людей і виходить за межі компетенції Міносвіти, правки планують вносити безпосередньо до законів про мобілізацію, а не в освітні норми.

Наразі ж заочники підлягають призову на загальних підставах. Відстрочка через навчання діє лише для тих, хто здобуває вищий рівень освіти на денній формі, а решта студентів можуть розраховувати на звільнення від служби хіба що за станом здоров'я.