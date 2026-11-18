Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Переселенцам с оккупированных территорий больше не требуется справка ВПЛ, чтобы встать на воинский учет по новому месту жительства. Юристы объяснили, как молодому аспиранту урегулировать свой статус в киевском ТЦК, если прописка осталась на оккупированной территории, а работодатель требует актуальные данные.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Учет в ТЦК без справки переселенца

Смена работы или места жительства часто влечет за собой проблемы с воинским учетом. Особенно это касается украинцев, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях, но фактически проживают в других городах. Однако встать на учет в новом городе можно абсолютно легально и без статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Еще летом 2025 года Кабмин упростил правила для людей с оккупированных или прифронтовых территорий. Согласно обновленному порядку (постановление № 1487), такие граждане имеют право встать на воинский учет по месту фактического проживания. То есть, если вы переехали с временно оккупированной территории в Киев, достаточно прийти в столичный ТЦК. Требовать у вас справку ВПЛ или местную регистрацию военкоматы не имеют права.

К тому же сниматься с учета в старом военкомате лично не нужно. Новый ТЦК самостоятельно направит запрос и переведет ваше дело.

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Что делать со списками на работе

Работодатели обязаны вести персональный воинский учет работников и сверять списки с ТЦК. Если вы официально числитесь в военкомате на оккупированной территории, то кадровая служба вашего предприятия имеет право провести сверку именно с ним.

Закон разрешает делать это в электронном формате или отправлять бумажные выписки по почте. Если ТЦК не заверил списки, сотруднику стоит взять у кадровиков копию ответа, чтобы понять реальную причину отказа.

Для 23-летних парней действуют особые правила. Сначала стоит проверить электронный билет в приложении "Резерв+". Если там указан статус "Призывник", мобилизация вам не грозит. На медицинскую комиссию (ВЛК) призывников во время военного положения направляют исключительно в том случае, если они добровольно идут на контракт.

Риски штрафов от ТЦК за переезд

Закон дает всего семь дней на то, чтобы встать на учет после переезда в новый город. Отсчет начинается именно с момента вашего фактического переезда, а не с даты трудоустройства на новую работу.

Если вы живете в новом городе уже давно, а в ТЦК идете только сейчас, есть риск получить административный штраф за нарушение сроков. В то же время Юрий Айвазян предупреждает, что отсутствие текущих штрафов в "Резерв+" не гарантирует, что его не выпишут во время личного визита.

Пошаговый план визита в ТЦК для переселенцев

Соберите документы. Паспорт, сгенерированный билет в "Резерв+", выписка из реестра громад (с пропиской на ТОТ). Обязательно возьмите подтверждение вашего проживания в новом городе — подойдет договор аренды квартиры на ваше имя или официальная справка из общежития. Напишите заявление. В новом ТЦК укажите оба адреса: зарегистрированный и фактический. Сошлитесь на пятый абзац пункта 21 Порядка № 1487, который разрешает учет без ВПЛ. Зафиксируйте обращение. Требуйте, чтобы на вашей копии заявления поставили входящий номер. Если военкоматы устно отказывают и требуют справку переселенца, просите предоставить письменный отказ со ссылкой на закон. Обновите данные. После успешной постановки на учет перегенерируйте документ в "Резерв+" и отнесите его на работу.

Новини.LIVE сообщали, что правила воинского учета для бизнеса недавно упростили. Компании больше не должны подавать в ТЦК отдельные списки в виде Приложения 6, а молодых людей, которым исполнилось 25 лет, теперь переводят на учет военнообязанных автоматически, без повесток и личных походов в военкоматы.

Также могут подтвердить свой учет и 17-летние школьники: учебные заведения имеют право его проверять, однако, как подчеркнули в Минобороны, электронный билет из "Резерв+" или "Дії" либо его распечатка с QR-кодом полностью заменяют бумажный документ и подходят для личного дела.

В то же время для военных, самовольно покинувших часть, льготный период уже закончился. Поэтому вернуться на службу по упрощенной процедуре больше не получится. Придется проходить полный путь через Военную службу правопорядка и батальоны резерва.