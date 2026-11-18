Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Переселенцям з окупованих територій більше не потрібна довідка ВПО, щоб стати на військовий облік за новим місцем проживання. Юристи пояснили, як молодому аспіранту легалізуватися у київському ТЦК, якщо прописка залишилася в окупації, а роботодавець вимагає актуальні дані.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Реклама

Облік в ТЦК без довідки переселенця

Зміна роботи чи місця проживання часто тягне за собою проблеми з військовим обліком. Особливо це стосується українців, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, але фактично живуть в інших містах. Проте стати на облік у новому місті можна абсолютно легально і без статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Ще влітку 2025 року Кабмін спростив правила для людей з окупованих чи прифронтових територій. Згідно з оновленим порядком (постанова № 1487), такі громадяни мають право ставати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Тобто, якщо ви переїхали з тимчасово окупованої території до Києва, достатньо прийти до столичного ТЦК. Вимагати у вас довідку ВПО чи місцеву реєстрацію військкоми не мають права.

До того ж зніматися з обліку у старому військкоматі особисто не потрібно. Новий ТЦК самостійно зробить запит і переведе вашу справу.

Читайте також:

Що робити зі списками на роботі

Роботодавці зобов'язані вести персональний військовий облік працівників та звіряти списки з ТЦК. Якщо ви офіційно числитеся у військкоматі на окупованій території, то кадрова служба вашого підприємства має право провести звірку саме з ним.

Закон дозволяє робити це в електронному форматі або надсилати паперові витяги поштою. Якщо ТЦК не завірив списки, працівнику варто взяти у кадровиків копію відповіді, щоб зрозуміти реальну причину відмови.

Для 23-річних хлопців працюють спеціальні правила. Спочатку варто перевірити електронний квиток у застосунку "Резерв+". Якщо там стоїть статус "Призовник", мобілізація вам не загрожує. На медичну комісію (ВЛК) призовників під час воєнного стану відправляють виключно тоді, коли вони добровільно йдуть на контракт.

Ризики штрафів від ТЦК за переїзд

Закон дає лише сім днів на те, щоб стати на облік після переїзду в нове місто. Відлік починається саме з моменту вашого фактичного переміщення, а не з дати працевлаштування на нову роботу.

Якщо ви живете в новому місті вже давно, а до ТЦК йдете тільки зараз, є ризик отримати адміністративний штраф за порушення строків. Водночас Юрій Айвазян попереджає, що відсутність поточних штрафів у "Резерв+" не гарантує, що його не випишуть під час особистого візиту.

Покроковий план для візиту в ТЦК для переселенців

Зберіть документи. Паспорт, згенерований квиток у "Резерв+", витяг з реєстру громад (із пропискою на ТОТ). Обов'язково візьміть доказ вашого проживання в новому місті — підійде договір оренди квартири на ваше ім'я або офіційна довідка з гуртожитку. Напишіть заяву. У новому ТЦК вкажіть обидві адреси: зареєстровану і фактичну. Пошліться на абзац п’ятий пункту 21 Порядку № 1487, який дозволяє облік без ВПО. Зафіксуйте звернення. Вимагайте, щоб на вашій копії заяви поставили вхідний номер. Якщо військкоми усно відмовляють і вимагають довідку переселенця, просіть надати письмову відмову з посиланням на закон. Оновіть дані. Після успішної постановки на облік перегенеруйте документ у "Резерв+" і віднесіть його на роботу.

Новини.LIVE повідомляли, що правила військового обліку для бізнесу нещодавно спростили. Компанії більше не повинні подавати до ТЦК окремі списки у вигляді Додатка 6, а хлопців, яким виповнилося 25 років, тепер переводять на облік військовозобов'язаних автоматично, без повісток та особистих походів до військкоматів.

Так само можуть підтвердити свій облік і 17-річні школярі: навчальні заклади мають право його перевіряти, однак, як наголосили в Міноборони, електронний квиток із "Резерв+" чи "Дії" або ж його роздруківка з QR-кодом повністю замінюють паперовий документ і підходять для особової справи.

Водночас для військових, які самовільно залишили частину, пільговий період уже скінчився. Тому повернутися на службу за спрощеною процедурою більше не вийде. Доведеться проходити загальний шлях через Військову службу правопорядку та батальйони резерву.