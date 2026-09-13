Выход из СЗЧ до 20 сентября: как военнослужащим вернуться в армию без наказания

Военнослужащие на учениях. Фото: 23-я ОМБр

До 20 сентября 2026 года военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и ДССТ могут легально вернуться из СЗЧ с помощью приложения "Армия+". Новый механизм позволяет самостоятельно выбрать подразделение и обойти Военную службу правопорядка или резервные батальоны. Главное условие для этого заключается в том, что самовольное покидание части произошло до 12 июня.

Об этом сообщили в Николаевском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как вернуться из СЗЧ и не попасть в тюрьму

Военнослужащие, самовольно покинувшие свои части до 12 июня 2026 года, получили возможность легализовать свой статус и продолжить службу без лишней бюрократии. Специально для бойцов Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в приложении "Армия+" заработал механизм дистанционного перевода. Однако такой упрощенный механизм не будет действовать вечно, поэтому оформить соответствующие документы необходимо успеть до 20 сентября 2026 года.

Каковы преимущества возвращения из СЗЧ по такой процедуре

Преимуществом является отмена обязательных проверок в Военной службе правопорядка. Также бойцам больше не придется ждать распределения по батальонам резерва. Вместо этого военнослужащий может самостоятельно определить свое будущее место дислокации, просто выбрав желаемую часть из предложенного списка непосредственно в смартфоне.

Где оформить возвращение из СЗЧ по упрощенной процедуре

Процесс возвращения полностью переведен в цифровой формат в разделе "Армия ID", где пользователь увидит официальное уведомление о зафиксированном факте отсутствия на службе.

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После этого необходимо перейти во вкладку "Сервисы", открыть меню "Рапорты" и выбрать опцию "Возвращение на службу после СЗЧ". Система предложит вам определиться с подразделением в рамках своей структуры, указать желаемое направление работы, кратко описать предыдущий опыт и подписать готовый электронный документ.

Как только командование подтвердит перевод, статус заявки в мобильном приложении изменится на «В пути». С этого момента государство выделяет бойцу ровно пять суток на то, чтобы добраться до нового места службы.

Для оперативного решения любых проблем при оформлении электронного рапорта Министерство обороны запустило ежедневную горячую линию. Специалисты консультируют с 09:00 до 20:00 по номеру 0 800 605 100.

Новини.LIVE писали о том, что во время уличных проверок патрули ТЦК могут выявить военнослужащих, находящихся в розыске за самовольное оставление части. Однако задерживать таких военнослужащих сотрудники военкоматов не имеют полномочий.

За весь период пребывания в СЗЧ военнослужащему прекращают начислять денежное довольствие. Но выплаты возобновляют только после возвращения в подразделение и закрытия дела. При этом сам по себе такой статус не приводит к автоматической блокировке банковских карт или личных счетов военного.

В то же время статус СЗЧ нередко становится следствием административной путаницы, задержки документов во время лечения в госпиталях или даже незамеченного попадания в плен. В таких случаях родным следует немедленно действовать по четкому плану, подавать официальные справки и запросы, что поможет снять необоснованные обвинения, уберечь бойца от уголовной ответственности и вернуть причитающиеся выплаты.