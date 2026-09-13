Вихід із СЗЧ до 20 вересня: як військовим повернутися в армію без покарання

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: 23 ОМБр

До 20 вересня 2026 року бійці ЗСУ, Нацгвардії та ДССТ можуть легально повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку "Армія+". Новий механізм дозволяє самостійно обрати підрозділ та оминути Військову службу правопорядку чи резервні батальйони. Головна умова для цього полягає у тому, що самовільне залишення частини сталося до 12 червня.

На цьому наголосили в Миколаївському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як повернутися із СЗЧ і не сісти у в'язницю

Військовослужбовці, які самовільно залишили свої частини до 12 червня 2026 року, отримали можливість легалізувати свій статус та продовжити службу без зайвої бюрократії. Спеціально для бійців Національної гвардії, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в застосунку "Армія+" запрацював механізм дистанційного переведення. Та такий спрощений механізм не буде діяти вічно, тому оформити відповідні документи необхідно встигнути до 20 вересня 2026 року.

Які переваги повернення із СЗЧ за такою процедурою

Перевагою є скасування обов'язкових перевірок у Військовій службі правопорядку. Також бійцям більше не доведеться чекати на розподіл у батальйонах резерву. Натомість військовий може самостійно визначити своє майбутнє місце дислокації, просто обравши бажану частину із запропонованого переліку безпосередньо у смартфоні.

Де оформити повернення із СЗЧ за спрощеним форматом

Процес повернення повністю перевели в цифровий формат у розділі Армія ID, де користувач побачить офіційне сповіщення про зафіксований факт відсутності на службі.

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Після цього необхідно зайти у вкладку "Сервіси", відкрити меню "Рапорти" та обрати опцію "Повернення на службу після СЗЧ". Система запропонує вам визначитися з підрозділом у межах своєї структури, вказати бажаний напрям роботи, коротко описати попередній досвід і підписати готовий електронний документ.

Щойно командування підтверджує переведення, статус заявки у мобільному додатку змінюється на "У дорозі". З цього моменту держава виділяє бійцю рівно п'ять діб на те, щоб дістатися до нового місця служби.

Для оперативного вирішення будь-яких проблем під час оформлення електронного рапорту Міністерство оборони запустило щоденну гарячу лінію. Фахівці консультують з 09:00 до 20:00 за номером 0 800 605 100.

Новини.LIVE писали про те, що під час вуличних перевірок патрулі ТЦК можуть виявити бійців, які перебувають у розшуку за самовільне залишення частини. Проте затримувати таких військових працівники військкоматів повноважень не мають.

За весь період перебування у СЗЧ військовослужбовцю припиняють нараховувати грошове забезпечення. Але виплати відновлюють лише після повернення до підрозділу та закриття справи. При цьому сам по собі такий статус не призводить до автоматичного блокування банківських карток чи особистих рахунків військового.

Водночас статус СЗЧ нерідко стає наслідком штабної плутанини, затримки документів під час лікування в госпіталях або навіть непоміченого потрапляння в полон. У таких випадках рідним варто негайно діяти за чітким планом, подавати офіційні довідки та запити, що допоможе зняти безпідставні звинувачення, вберегти бійця від кримінальної відповідальності та повернути належні виплати.