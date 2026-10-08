Как на законных основаниях снять розыск ТЦК с лица, имеющего судимость: советы юриста

Заполнение документов сотрудником ТЦК. Фото: Армия Inform/armyinform.com.ua

Осужденные украинцы, получившие повестку и оказавшиеся в розыске ТЦК за неявку, могут снять этот статус без уплаты штрафа в размере 8500 гривен. Юрист советует в таком случае не признавать вину автоматической уплатой штрафа, а использовать законные механизмы — от адвокатских запросов до закрытия дел в связи с истечением сроков давности.

Такой совет дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Почему осужденные могут попасть в розыск ТЦК

Бывают ситуации, когда лица с непогашенной судимостью внезапно узнают о том, что находятся в розыске из-за неявки в военкомат. К юристу обратился мужчина, получивший в феврале два года условного срока по статье 114-1 ( преступление против национальной безопасности). Находясь на учете в центре пробации, мужчина случайно увидел в "Резерв+", что с начала мая 2026 года полиция разыскивает его за игнорирование повестки, которую он даже не видел. Поскольку он планирует устроиться на работу с бронированием, встал вопрос об очистке статуса розыска в базах данных.

Юрист Владислав Дерий поясняет, что мобилизация таких граждан является незаконной, поскольку закон запрещает призывать осужденных за преступления против основ национальной безопасности.

"Вооружённые Силы Украины и другие воинские формирования не могут комплектоваться лицами, имеющими судимость за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Лица, осужденные по статьям 109–114-2 Уголовного кодекса, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации даже без оформленной отсрочки", — отмечает эксперт.

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Однако с воинского учета таких мужчин не исключают. Чтобы система не генерировала повестки, нужно самостоятельно предоставить в ТЦК приговор суда и потребовать внесения этой информации в реестр «Оберег».

Какие риски связаны с уплатой штрафа через "Резерв+"

Граждане ошибочно полагают, что самый простой, на первый взгляд, способ отменить розыск — это признать нарушение и уплатить 8500 гривен штрафа прямо в приложении "Резерв+". После транзакции основание для задержания формально исчезает, и военкомат должен уведомить полицию об отмене запроса. Но юрист Владислав Дерий предупреждает о скрытых угрозах такого шага.

"С юридической точки зрения добровольная уплата штрафа означает ваше полное согласие с постановлением об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КоАП", — подчеркивает юрист.

Более того, статус "в розыске" не исчезает автоматически после списания средств. Все зависит от того, насколько быстро сотрудники ТЦК вручную отправят отзыв в Нацполицию, что может занять от нескольких часов до месяца. Также сразу после уплаты военкомат может выписать новую повестку. Если снова не явиться, уже через неделю запустится новый цикл: штраф и очередное внесение в розыск.

Как законно снять статус разыскиваемого

Специалист предлагает три легальных способа снять статус розыска, не платя денег и не признавая вины. Можно подать запрос на исправление данных онлайн через техподдержку "Резерв+". Также разрешается отправить по электронной почте или через Укрпочту заявление о закрытии дела в связи с истечением срока давности. Третий способ предусматривает личный визит в ТЦК с соответствующим заявлением.

Сроки давности и закрытие дела

Важным инструментом защиты является статья 38 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает четкие временные рамки для наказаний.

"Если вы находитесь в розыске более трех месяцев, то вам уже не могут выписать штраф, а дело о привлечении к административной ответственности не могут возбуждать, ведь истекли сроки привлечения", — подчеркивает Владислав Дерий.

Согласно закону, в особый период штраф налагается не позднее чем через три месяца со дня выявления нарушения, но не позднее чем через год с момента его совершения. Если же военнообязанный действительно не знал о повестке, например, почтальон его не уведомил, то статья 247 КУоАП обязывает закрыть дело из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.

Новини.LIVE писали, что военным упростили прохождение медосмотра во время отпуска, поэтому если на службе подкосило здоровье, ехать обратно в часть по направлению на ВЛК больше не нужно. Все необходимые документы командиры оформляют дистанционно и отправляют в гражданскую больницу.

Между тем переоформление отсрочки через центры административных услуг нередко заканчивается ошибками. Иногда «Оберег» может случайно «удалить» действующую отсрочку ещё до того, как комиссия одобрит новое заявление. Юристы предупреждают, что ошибку системы нужно обжаловать сразу, и дали совет, как правильно это сделать.