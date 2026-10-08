Як законно зняти розшук ТЦК особі з судимістю: поради юриста

Заповнення документів працівником ТЦК. Фото: Армія Inform/armyinform.com.ua

Засуджені українці, які отримали повістку та опинилися в розшуку ТЦК за неявку, можуть зняти цей статус без сплати 8500 гривень штрафу. Юрист радить в такому випадку не визнавати провину автоматично сплатою штрафу, а використовувати законні механізми від адвокатських запитів до закриття справ через закінчення строків давності.

Таку пораду дав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому засуджені можуть потрапити в розшук ТЦК

Вникають ситуації, коли особи з непогашеною судимістю раптово дізнаються про свій розшук через неявку до військкомату. До юриста звернувся чоловік, який отримав два роки умовно у лютому за статтею 114-1 (злочин проти національної безпеки). Перебуваючи на обліку в центрі пробації, чоловік випадково побачив у "Резерв+", що з початку травня 2026 року поліція розшукує його за ігнорування повістки, якої він навіть не бачив. Оскільки він планує влаштуватися на роботу з бронюванням, постало питання очищення статусу розшуку базах.

Юрист Владислав Дерій роз'яснює, що мобілізація таких громадян є незаконною, оскільки закон забороняє призивати засуджених за злочини проти основ національної безпеки.

"Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які мають судимість за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Особи, засуджені за статті 109-114-2 Кримінального кодексу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації навіть без оформленої відстрочки", — зазначає експерт.

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Проте з військового обліку таких чоловіків не виключають. Щоб система не генерувала повістки, потрібно самостійно надати до ТЦК вирок суду та вимагати внесення цієї інформації в реєстр "Оберіг".

Які ризики від сплати штрафу через "Резерв+"

Громадяни помилково вважають, що найпростіший, на перший погляд, спосіб скасувати розшук — це визнати порушення та сплатити 8500 гривень штрафу прямо у застосунку "Резерв+". Після транзакції підстава для затримання формально зникає, і військкомат має повідомити поліцію про скасування запиту. Але юрист Владислав Дерій попереджає про приховані загрози такого кроку.

"З юридичної точки зору добровільна сплата штрафу означає вашу повну згоду з постановою про адміністративне правопорушення за статтями 210 або 210-1 КУпАП", — наголошує юрист.

Більше того, автоматично статус "у розшуку" не зникає після списання коштів. Усе залежить від того, наскільки швидко працівники ТЦК вручну надішлють відкликання до Нацполіції, що може тривати від кількох годин до місяця. Також одразу після сплати військкомат здатен виписати нову повістку. Якщо знову не з'явитися, вже за тиждень запуститься нове коло: штраф і чергове подання у розшук.

Як законно скасувати розшук

Фахівець пропонує три легальні способи зняти статус розшуку, не сплачуючи грошей та не визнаючи провини. Можна подати запит на виправлення даних онлайн через техпідтримку "Резерв+". Також дозволяється надіслати електронною поштою або Укрпоштою заяву про закриття справи через сплив строків давності. Третій спосіб передбачає особистий візит до ТЦК із відповідною заявою.

Строки давності та закриття справи

Важливим інструментом захисту є стаття 38 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка встановлює чіткі часові межі для покарань.

"Якщо Ви в розшуку перебуваєте більше трьох місяців, то Вам вже не можуть виписати штраф, а справу про притягнення до адміністративної відповідальності не можуть відкривати, адже сплили строки притягнення", — підкреслює Владислав Дерій.

Згідно із законом, в особливий період штраф накладається не пізніше трьох місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше року з моменту його вчинення. Якщо ж військовозобов'язаний дійсно не знав про повістку, наприклад, поштар його не сповістив, то стаття 247 КУпАП зобов'язує закрити справу через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Новини.LIVE писали, що військовим спростили проходження медогляду під час відпочинку, тож якщо на службі підкосило здоров'я, їхати назад у розташування за направленням на ВЛК більше не треба. Усі необхідні папери командири оформлюють дистанційно і надсилають до цивільної лікарні.

Тим часом переоформлення відстрочки через центри адмінпослуг нерідко закінчується помилками. Інколи "Оберіг" здатний випадково "стерти" чинну броню ще до того, як комісія погодить нову заяву. Юристи застерігають, що помилку системи треба оскаржувати одразу та дали пораду, як коректно це зробити.