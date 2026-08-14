Сколько священников получили бронь от мобилизации

Священник УГКЦ. Фото иллюстративное: ugcc.ua

На Хмельнитчине бронирование от мобилизации получили 340 священнослужителей. 319 из них — руководители религиозных организаций, а еще 21 — священники, работающие по трудовым договорам. От призыва освобождают только представителей духовенства, чьи организации государство признало критически важными для населения в особый период.

Об этом 11 августа сообщило Суспільне Хмельницкий, передает Новини.LIVE.

Какие конфессии получили бронь и кому отказывают

Больше всего забронированных священников принадлежат к Православной Церкви Украины — 130 человек. Также забронировали 65 представителей Римско-Католической Церкви, 48 баптистов, 44 пятидесятника и 22 греко-католика. Кроме того бронь предоставили 14 священникам других протестантских и харизматичных церквей, десятерым адвентистам седьмого дня, двум представителям иудейской общины, двум священникам из мессианской общины, а также по одному пастырю от мусульманской общины, мормонов и Свидетелей Иеговы.

Государство предоставляет бронь священникам при соблюдении двух условий. Во-первых, религиозная организация должна входить в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения. Во-вторых, должность священнослужителя должна находиться в специальном утвержденном списке.

Представители Украинской Православной Церкви (УПЦ) отсрочку не получают, ведь профильная служба не считает эти религиозные общины критически важными. В общей сложности в регионе функционирует 2 008 религиозных организаций, но критически важными признали только 648. Информацию о количестве мобилизованных священников государственные органы не фиксируют.

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