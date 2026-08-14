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Головна Мобілізація Звільнення від призову: скільком священникам надали бронювання

Звільнення від призову: скільком священникам надали бронювання

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 07:55
Скільки священників отримали бронь від мобілізації
Священник УГКЦ. Фото ілюстративне: ugcc.ua

На Хмельниччині бронювання від мобілізації отримали 340 священнослужителів. 319 із них — керівники релігійних організацій, а ще 21 — священники, які працюють за трудовими договорами. Від призову звільняють лише тих представників духовенства, чиї організації держава визнала критично важливими для населення в особливий період.

Про це 11 серпня повідомило Суспільне Хмельницький, передає Новини.LIVE.

Які конфесії отримали бронь та кому відмовляють

Найбільше заброньованих священників належать до Православної Церкви України — 130 людей. Також забронювали 65 представників Римо-Католицької Церкви, 48 баптистів, 44 п'ятидесятники та 22 греко-католики. Крім того бронь надали 14 священникам інших протестантських і харизматичних церков, десятьом адвентистам сьомого дня, двом представникам юдейської громади, двом священникам із месіанської громади, а також по одному пастирю від мусульманської громади, мормонів та Свідків Єгови.

Держава надає бронь священникам за дотримання двох умов. По-перше, релігійна організація має входити до переліку критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення. По-друге, посада священнослужителя має бути у спеціальному затвердженому списку.

Представники Української Православної Церкви (УПЦ) відстрочку не отримують, адже профільна служба не вважає ці релігійні громади критично важливими. Загалом у регіоні функціонує 2 008 релігійних організацій, але критично важливими визнали лише 648. Інформацію про кількість мобілізованих священників державні органи не фіксують.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що чоловік оформив неповнолітньому сину фіктивну інвалідність. Завдяки підобленим документам порушник отримав не лише відстрочку, а й виплати від держави. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката, партнера АО RELIANCE Ірину Цибко повідомляв, що добровольці можуть потрапити до обраної військової частини, навіть не звертаючись до ТЦК та СП. Потрібно визначитися з підрозділом і посадою, пройти співбесіду, отримати рекомендаційний лист та пройти ВЛК. Після цього командир частини може видати наказ про зарахування до війська.

 

релігія військовий призов священики мобілізація бронювання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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