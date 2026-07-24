Какие документы требуются работодателю, если работник заключает контракт с ВСУ

Контракт, украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Заключение контракта на прохождение военной службы является законным основанием для освобождения от работы. Правда, устного уведомления о подписании контракта недостаточно для оформления в кадровой службе. Работодатель должен получить документальное подтверждение начала военной службы, прежде чем издавать соответствующий приказ.

Об этом 23 июля сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Какие документы подтверждают службу и какие гарантии действуют

Для подтверждения начала прохождения службы работник может предоставить один из нескольких документов. Речь идет о:

военно-учетный документ с соответствующими отметками; справку о прохождении военной службы;

выписку из приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава;

копию контракта.

Любой из этих документов является надлежащим основанием для оформления кадровых документов.

За мобилизованным или контрактником сохраняются место работы и должность. Трудовые отношения не прекращаются, но в период прохождения работником службы работодатель не выплачивает средний заработок, если иное не предусмотрено внутренним документом или договором предприятия.

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После получения документов кадровая служба издает приказ об освобождении работника от работы, вносит отметки в табель учета рабочего времени, обновляет сведения военного учета и приобщает документы к личному делу.

"Заключение контракта с ВСУ само по себе не является достаточным основанием для кадрового оформления. Работодатель может издать приказ об увольнении только после получения официального документа, подтверждающего начало прохождения военной службы", — подчеркнули в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны юга сообщал, что механизм возвращения в армию после СОЧ упростили. Военные, которые сбежали со службы до 12 июня должны до 20 сентября подать заявку и выбрать подразделение, в которое хотят поступить. Сделать это можно в приложении "Армия+" или в центрах рекрутинга.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Украины Ирину Фриз писал о том, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может изменить мобилизацию. По ее мнению, возможна активизация реформы ТЦК. В частности, речь идет о цифровизации.