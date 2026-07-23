Военные могут вернуться из СЗЧ до 20 сентября

Военный на фронте, мужчина в форме сложил руки. Фото: Генштаб ВСУ, Громадське. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Для этого до 20 сентября необходимо подать заявку и самостоятельно выбрать подразделение для дальнейшего прохождения службы. Сделать это можно как через приложение "Армія+", так и в рекрутинговых центрах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны юга.

Военным из СЗЧ дали шанс вернуться в армию без повторной военной подготовки

Военные, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 года, имеют возможность до 20 сентября вернуться в ряды Вооруженных сил. При этом они могут самостоятельно выбрать подразделение, в котором хотят продолжить службу.

Подать заявку можно двумя способами: через приложение "Армія+" или обратившись в центры рекрутинга Сухопутных войск или Десантно-штурмовых войск.

Для оформления рапорта в "Армія+" необходимо открыть раздел "Сервисы" → "Рапорты" → "Возвращение на службу после СЗЧ", выбрать желаемую воинскую часть, указать свой опыт, при необходимости добавить документы и подписать рапорт онлайн.

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После того как воинская часть одобрит рапорт, в приложении появится статус "В пути". С этого момента у военнослужащего есть пять дней, чтобы прибыть на новое место службы.

В Силах обороны юга также подчеркнули, что военнослужащие, возвращающиеся по этой процедуре, не будут повторно проходить базовую общевойсковую подготовку. После прибытия и зачисления в списки личного состава они смогут продолжить службу в новому подразделении.

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