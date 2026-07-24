Освобождение от работы из-за подписания контракта с ВСУ: какие документы понадобятся

Контракт, украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Заключение контракта на прохождение военной службы является законным основанием для освобождения от работы. Правда, устного уведомления о подписании контракта недостаточно для оформления в кадровой службе. Работодатель должен получить документальное подтверждение начала военной службы, прежде чем издавать соответствующий приказ.

Об этом 23 июля сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Какие документы подтверждают службу и какие гарантии действуют

Для подтверждения начала прохождения службы работник может предоставить один из нескольких документов. Речь идет о:

военно-учетный документ с соответствующими отметками; справку о прохождении военной службы;

выписку из приказа командира воинской части о зачислении в списки личного состава;

копию контракта.

Любой из этих документов является надлежащим основанием для оформления кадровых документов.

За мобилизованным или контрактником сохраняются место работы и должность. Трудовые отношения не прекращаются, но в период прохождения работником службы работодатель не выплачивает средний заработок, если иное не предусмотрено внутренним документом или договором предприятия.

После получения документов кадровая служба издает приказ об освобождении работника от работы, вносит отметки в табель учета рабочего времени, обновляет сведения военного учета и приобщает документы к личному делу.

"Заключение контракта с ВСУ само по себе не является достаточным основанием для кадрового оформления. Работодатель может издать приказ об увольнении только после получения официального документа, подтверждающего начало прохождения военной службы", — подчеркнули в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны юга сообщал, что механизм возвращения в армию после СОЧ упростили. Военные, которые сбежали со службы до 12 июня должны до 20 сентября подать заявку и выбрать подразделение, в которое хотят поступить. Сделать это можно в приложении "Армия+" или в центрах рекрутинга.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Украины Ирину Фриз писал о том, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может изменить мобилизацию. По ее мнению, возможна активизация реформы ТЦК. В частности, речь идет о цифровизации.