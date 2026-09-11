Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья: полный перечень болезней и диагнозов

Медицинская помощь бойцам. Фото: 93 ОМБр

Законодательство содержит развернутый перечень болезней, делающих дальнейшую службу невозможной. Но чтобы уволиться из армии по состоянию здоровья, следует пройти медицинское освидетельствование, ведь заключение формируется только на основании официального решения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Куда обращаться при резком ухудшении здоровья на службе

Чтобы покинуть ряды Вооруженных Сил Украины из-за проблем со здоровьем, военнослужащему необходимо пройти специальную медицинскую проверку. Процедура увольнения опирается на приказ Министерства обороны Украины №402 "Положение о военно-врачебной экспертизе", где детально прописаны все болезни, что является бесспорным основанием для демобилизации.

Прежде всего, военный должен позаботиться о получении направления на комиссию. Выдать таковой документ имеет право прямой командир подразделения, отдельной части либо военного управления.

Далее врачи ВВК проводят осмотр и выносят вердикт по поводу пригодности бойца. Если состояние пациента сочтут несовместимым с армией, документы на увольнение могут отправить руководству для оформления приказа еще до момента выписки из госпиталя. Военные, не согласные с решением региональной комиссии, имеют законное право искать правду в суде или обращаться с жалобами в Центральную ВВК.

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Перечень болезней поделен на профильные категории .

Сердце и сосуды: тяжелые формы гипертонии, сердечная недостаточность (стадии ІІ-Б или ІІІ), последствия инфарктов или инсультов с серьезными осложнениями, а также критические стадии тромбоза, варикоза и атеросклероза.

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рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, ДЦП, эпилепсия с расстройствами психики или частыми приступами. Также сюда относят тяжелые воспаления мозга, такие как энцефалит и менингит и необратимые сбои в работе периферической нервной системы. Онкология и кровь: любой рак с метастазами или не поддающийся радикальному лечению. Основанием опухоли лимфатической системы и крови, в частности лимфома и лейкоз, а также доброкачественные образования, которые критически нарушают функции организма. Сюда относятся прогрессирующие анемии, нарушение свертывания крови и сбои иммунитета.

любой рак с метастазами или не поддающийся радикальному лечению. Основанием опухоли лимфатической системы и крови, в частности лимфома и лейкоз, а также доброкачественные образования, которые критически нарушают функции организма. Сюда относятся прогрессирующие анемии, нарушение свертывания крови и сбои иммунитета. Инфекции: активный туберкулез легких или других органов, ВИЧ на стадии развития опухолей или сопутствующих тяжелых инфекций, а также сложные вирусные гепатиты.

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Новини.LIVE информировали, что проигнорировать медосмотр нельзя, потому что данные о нарушителе автоматически попадают в базу "Оберег", после чего человека начинает разыскивать полиция. Пройти врачебную комиссию обязаны как обычные военнообязанные, так и женщины с медицинскими дипломами 2025 выпуска и мужчины, которые до сих пор не переоформили отмененный статус ограниченно пригодных.

В то же время, получение повестки еще не заставляет автоматически идти на медкомиссию, ведь военкомат сначала должен вручить отдельное официальное направление. В то же время граждан с действующей броней или оформленной отсрочкой на ВЛК вообще не отправляют, за исключением отдельных четких случаев, предусмотренных законом.