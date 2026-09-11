Звільнення з ЗСУ за станом здоров'я: повний перелік хвороб та діагнозів

Медична допомога бійцям. Фото: 93 ОМБр

Законодавство містить розгорнутий перелік хвороб, які роблять подальшу службу неможливою. Та щоб звільнитися з армії за станом здоров'я, варто пройти медичний огляд, адже висновок формується лише на підставі офіційного рішення військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Куди звертатися у разі різкого погіршення здоров'я на службі

Щоб залишити лави Збройних Сил України через проблеми зі здоров'ям, військовослужбовцю необхідно пройти спеціальну медичну перевірку. Процедура звільнення спирається на наказ Міністерства оборони України №402 "Положення про військово-лікарську експертизу", де детально прописані всі недуги, що є беззаперечною підставою для демобілізації.

Перш за все військовий має подбати про отримання направлення на комісію. Видати такий документ має право прямий командир підрозділу, окремої частини чи військового управління.

Далі лікарі ВЛК проводять огляд і виносять вердикт щодо придатності бійця. Якщо стан пацієнта визнають несумісним з армією, документи на звільнення можуть відправити керівництву для оформлення наказу ще до моменту виписки зі шпиталю. Військові, які не згодні з рішенням регіональної комісії, мають законне право шукати правди в суді або звертатися зі скаргами до Центральної ВЛК.

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Перелік хвороб поділений на профільні категорії.

Серце та судини : тяжкі форми гіпертонії, серцева недостатність (стадії ІІ-Б або ІІІ), наслідки інфарктів чи інсультів із серйозними ускладненнями, а також критичні стадії тромбозу, варикозу й атеросклерозу.

: тяжкі форми гіпертонії, серцева недостатність (стадії ІІ-Б або ІІІ), наслідки інфарктів чи інсультів із серйозними ускладненнями, а також критичні стадії тромбозу, варикозу й атеросклерозу. Нервова система : розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, ДЦП, епілепсія з розладами психіки чи частими нападами. Також сюди відносять важкі запалення мозку, такі як енцефаліт та менінгіт, і незворотні збої в роботі периферичної нервової системи.

: розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, ДЦП, епілепсія з розладами психіки чи частими нападами. Також сюди відносять важкі запалення мозку, такі як енцефаліт та менінгіт, і незворотні збої в роботі периферичної нервової системи. Онкологія та кров : будь-який рак із метастазами або той, що не піддається радикальному лікуванню. Підставою є пухлини лімфатичної системи та крові, зокрема лімфома та лейкоз, а також доброякісні утворення, які критично порушують функції організму. Сюди ж належать прогресуючі анемії, порушення згортання крові та збої імунітету.

: будь-який рак із метастазами або той, що не піддається радикальному лікуванню. Підставою є пухлини лімфатичної системи та крові, зокрема лімфома та лейкоз, а також доброякісні утворення, які критично порушують функції організму. Сюди ж належать прогресуючі анемії, порушення згортання крові та збої імунітету. Інфекції : активний туберкульоз легенів або інших органів, ВІЛ на стадії розвитку пухлин чи супутніх тяжких інфекцій, а також складні вірусні гепатити.

: активний туберкульоз легенів або інших органів, ВІЛ на стадії розвитку пухлин чи супутніх тяжких інфекцій, а також складні вірусні гепатити. Ендокринні розлади : цукровий діабет, критичне ожиріння з ускладненнями та серйозні проблеми зі щитоподібною залозою.

: цукровий діабет, критичне ожиріння з ускладненнями та серйозні проблеми зі щитоподібною залозою. Органи дихання : важка бронхіальна астма та будь-які хронічні хвороби легень, які ускладнюють дихання.

: важка бронхіальна астма та будь-які хронічні хвороби легень, які ускладнюють дихання. Травлення : ускладнені виразки кишківника або шлунка, серйозні захворювання печінки, грижі. Окремо виділяють аномалії прикусу або щелеп, якщо вони заважають людині ковтати, говорити чи дихати.

: ускладнені виразки кишківника або шлунка, серйозні захворювання печінки, грижі. Окремо виділяють аномалії прикусу або щелеп, якщо вони заважають людині ковтати, говорити чи дихати. Органи чуття : сліпота, повна глухота на обидва вуха, глухонімота. Також списують при глаукомі, катаракті, невриті зорового нерва, або якщо військовий втратив одне око, а друге має низький зір. Інші проблеми зі слухом комісія оцінює індивідуально.

: сліпота, повна глухота на обидва вуха, глухонімота. Також списують при глаукомі, катаракті, невриті зорового нерва, або якщо військовий втратив одне око, а друге має низький зір. Інші проблеми зі слухом комісія оцінює індивідуально. Хірургія , травми та кістки : двосторонні чи значні односторонні ампутації, деформації суглобів або кінцівок, що блокують рухливість. Беззаперечною причиною є важкі наслідки травм хребта, голови, внутрішніх органів, а також тяжкі функціональні порушення після отруєнь.

, та : двосторонні чи значні односторонні ампутації, деформації суглобів або кінцівок, що блокують рухливість. Беззаперечною причиною є важкі наслідки травм хребта, голови, внутрішніх органів, а також тяжкі функціональні порушення після отруєнь. Сечостатева система : хронічна ниркова недостатність, серйозні патології системи, а для військовослужбовиць — тяжкі хвороби органів малого таза.

: хронічна ниркова недостатність, серйозні патології системи, а для військовослужбовиць — тяжкі хвороби органів малого таза. Шкіра та генетика: пухирчатка, важкий нейродерміт, герпетиформний дерматит, а також вроджені дефекти, що заважають організму нормально працювати.

Новини.LIVE інформували, що проігнорувати медогляд не можна, бо дані про порушника автоматично потрапляють до бази "Оберіг", після чого людину починає розшукувати поліція. Пройти лікарську комісію зобов'язані як звичайні військовозобов'язані, так і жінки з медичними дипломами 2025 року випуску та чоловіки, які досі не переоформили скасований статус обмежено придатних.

Водночас отримання повістки ще не змушує автоматично йти на медкомісію, адже військкомат спочатку має вручити окреме офіційне направлення. Водночас громадян із чинною бронею чи оформленою відстрочкою на ВЛК взагалі не відправляють, за винятком окремих чітких випадків, передбачених законом.