Как проходит отбор участников программы Контракт 18-24

Контракт 18-24 — два этапа отбора участников
Для того, чтобы стать участником программы "Контракт 18-24", нужно пройти двухэтапный отбор. В Минобороны объяснили, кто проводит эту процедуру.
На кого рассчитан "Контракт 18-24"
Программа "Контракт 18-24" была введена в 2025 году.
Цель контракта — привлечение молодых военнослужащих к защите Родины.
Участники программы имеют право подписать контракт на новых, улучшенных условиях.
В Министерстве обороны объяснили, как попасть в список участников программы.
Для этого, в частности, надо пройти специальный отбор.
Из каких этапов состоит отбор
Отбор этот проходит не в рекрутинговом центре, а в воинской части, с которой согласовал место службы потенциальный участник программы "Контракт 18-24".
Отбор происходит в два отдельных этапа.
Сначала призывник проходит общее собеседование с командованием воинской части.
Следующий этап проверки — профессионально-психологический отбор кандидата.
Для того, чтобы получить право на контракт по программе, нужно успешно пройти оба эти этапа отбора.
