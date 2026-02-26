Видео
Видео

Контракт 18-24 — два этапа отбора участников

Контракт 18-24 — два этапа отбора участников

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:20
Как проходит отбор участников программы Контракт 18-24
Рекрутинг молодых военных. Фото: 18-24.gov.ua, "Мілітарний". Коллаж: Новини.LIVE

Для того, чтобы стать участником программы "Контракт 18-24", нужно пройти двухэтапный отбор. В Минобороны объяснили, кто проводит эту процедуру.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Читайте также:

На кого рассчитан "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" была введена в 2025 году.

Цель контракта — привлечение молодых военнослужащих к защите Родины.

Участники программы имеют право подписать контракт на новых, улучшенных условиях.

В Министерстве обороны объяснили, как попасть в список участников программы.

Для этого, в частности, надо пройти специальный отбор.

Из каких этапов состоит отбор

Отбор этот проходит не в рекрутинговом центре, а в воинской части, с которой согласовал место службы потенциальный участник программы "Контракт 18-24".

Отбор происходит в два отдельных этапа.

Сначала призывник проходит общее собеседование с командованием воинской части.

Следующий этап проверки — профессионально-психологический отбор кандидата.

Для того, чтобы получить право на контракт по программе, нужно успешно пройти оба эти этапа отбора.

Напомним, мы ранее писали о том, в какие виды ВСУ набирают военнослужащих моложе 25 лет по программе "Контракт 18-24".

Такие военные могут оказаться как в Сухопутных войсках, так и в Десантно-штурмовых войсках или подразделениях Сил спецопераций.

Добавим, мы сообщали о том, когда военнослужащий получит бонус в размере одного миллиона гривен, положенный ему по программе "Контракт 18-24".

Первая часть, в размере 200 тысяч, зачисляется на счет воина сразу после подписания контракта.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
