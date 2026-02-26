Контракт 18-24 - як проходить відбір

Відбір на Контракт 18-24 — два етапи
Молоді українські громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають право на підписання контракту на військову службу за програмою "Контракт 18-24". У Міноборони пояснили, який відбір проходять претенденти.
"Контракт 18-24" — кого залучають
Програма "Контракт 18-24" була запроваджена в 2025 році.
Мета контракту — залучення молодих військовослужбовців до захисту Батьківщини.
Учасники програми мають право підписати контракт на нових, покращених умовах.
У Міністерстві оборони пояснили, як потрапити до списку учасників програми.
Для цього, зокрема, треба пройти спеціальний відбір.
Відбір в учасники програми
Відбір цей проходить не в рекрутинговому центрі, а у військовій частині, з якою погодив місце служби потенційний учасник програми "Контракт 18-24".
Відбір відбувається у два окремі етапи.
Спочатку призовник проходить загальну співбесіду із командуванням військової частини.
Наступний етап перевірки — професійно-психологічний відбір кандидата.
Для того, аби отримати право на контракт за програмою, потрібно успішно пройти обидва ці етапи відбору.
Це може бути військова частина, приналежна до будь-якого виду Збройних сил України, зокрема, і Сил підтримки.
Ці гроші розділені на кілька нерівномірних частин і виплачуються не відразу, а протягом служби.
