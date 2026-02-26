Відео
Україна
Відбір на Контракт 18-24 — два етапи

Відбір на Контракт 18-24 — два етапи

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:20
Контракт 18-24 - як проходить відбір
Рекрутинг молодих військових. Фото: 18-24.gov.ua, "Мілітарний". Колаж: Новини.LIVE

Молоді українські громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають право на підписання контракту на військову службу за програмою "Контракт 18-24". У Міноборони пояснили, який відбір проходять претенденти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Читайте також:

"Контракт 18-24" — кого залучають

Програма "Контракт 18-24" була запроваджена в 2025 році.

Мета контракту — залучення молодих військовослужбовців до захисту Батьківщини.

Учасники програми мають право підписати контракт на нових, покращених умовах.

У Міністерстві оборони пояснили, як потрапити до списку учасників програми.

Для цього, зокрема, треба пройти спеціальний відбір.

Відбір в учасники програми

Відбір цей проходить не в рекрутинговому центрі, а у військовій частині, з якою погодив місце служби потенційний учасник програми "Контракт 18-24".

Відбір відбувається у два окремі етапи.

Спочатку призовник проходить загальну співбесіду із командуванням військової частини.

Наступний етап перевірки — професійно-психологічний відбір кандидата.

Для того, аби отримати право на контракт за програмою, потрібно успішно пройти обидва ці етапи відбору.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у які підрозділи набирають молодих військовослужбовців за програмою Контракт 18-24.

Це може бути військова частина, приналежна до будь-якого виду Збройних сил України, зокрема, і Сил підтримки.

Додамо, ми повідомляли про те, як виплачують бонус у вигляді одного мільйона гривень за Контрактом 18-24.

Ці гроші розділені на кілька нерівномірних частин і виплачуються не відразу, а протягом служби.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
