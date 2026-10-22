Военнослужащий ВСУ держит в руках документы. Фото: Армия.Inform

Если военнослужащий из-за пребывания на фронте или тяжелого состояния здоровья не может подать рапорт, то вместо него это могут сделать его близкие. Родственникам разрешается направлять заявления в воинскую часть и Минобороны, чтобы защитить права военнослужащего или инициировать его увольнение.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих «Принцип», передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право представлять интересы бойца

Обстоятельства на фронте или состояние здоровья часто лишают военнослужащих физической возможности самостоятельно общаться с командованием. Человек может находиться в эпицентре боевых действий, не имея возможности передать документы, или же пребывать в бессознательном состоянии.

Из-за этого военнослужащий теряет возможность лично подать рапорт своему командиру для получения необходимой помощи, защиты собственных прав или оформления увольнения со службы.

В таких критических случаях законы позволяют привлекать родственников. Родители, а также официальный супруг или супруга наделены правом действовать от имени военнослужащего и обращаться непосредственно к руководству его воинской части.

Читайте также:

Как правильно оформить и отправить документы

Чтобы инициировать рассмотрение вопроса без личного рапорта военнослужащего, близким родственникам необходимо составить официальное заявление. В этом документе следует подробно изложить все обстоятельства ситуации и четко сформулировать просьбы или требования, касающиеся военнослужащего.

К написанному тексту обязательно нужно приложить документы, служащие доказательствами описанных событий. Сформированный пакет документов необходимо отправить по адресу воинской части исключительно заказным письмом с уведомлением о вручении.

Параллельно аналогичное заявление следует направить в Министерство обороны, воспользовавшись обычной почтой или отправив электронное письмо на адрес ведомства.

Новини.LIVE сообщали, что увольнение с военной службы для ухода за отцом-инвалидом не требует обращений в ЦНАПы или органы местного самоуправления. Обязательный акт, подтверждающий факт осуществления ухода, выдаёт непосредственно ТЦК.

Для военнослужащих, планирующих сменить место службы, в приложении "Армия+" запустили специальный электронный опросник. Сервис автоматически анализирует ситуацию в соответствии с действующими правилами и определяет шансы на успешный перевод ещё до подачи рапорта. Если процедура невозможна, система сразу укажет конкретную причину отказа.

Если же официальный рапорт о переводе игнорируют или отклоняют без законных оснований, бойцы могут обжаловать такие действия. Юристы советуют обращаться к высшему военному командованию, Министерству обороны, Военному омбудсмену или подавать иск в суд.