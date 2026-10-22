Військовослужбовець ЗСУ тримає в руках документи. Фото: Армія.Inform

Якщо захисник через перебування на фронті або важкий стан здоров'я не здатний подати рапорт, то замість нього це можуть зробити його близькі. Рідним дозволяється надсилати заяви до військової частини та Міноборони, щоб захистити права бійця або ініціювати його звільнення.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Хто має право на представництво інтересів бійця

Обставини на фронті чи стан здоров'я часто позбавляють військовослужбовців фізичної можливості самостійно комунікувати з командуванням. Людина може перебувати в епіцентрі бойових дій без змоги передати папери або ж знаходитися у непритомному стані.

Через це захисник втрачає шанс особисто подати рапорт своєму командиру для отримання необхідної допомоги, захисту власних прав або ж оформлення звільнення зі служби.

У таких критичних випадках закони дозволяють залучати рідних. Батьки, а також офіційні чоловік або дружина наділені правом діяти від імені армійця та звертатися безпосередньо до керівництва його військової частини.

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Як правильно оформити та надіслати документи

Щоб ініціювати розгляд питання без особистого рапорту бійця, близьким родичам необхідно скласти офіційну заяву. У цьому документі слід детально викласти всі обставини ситуації та чітко сформулювати прохання чи вимоги, які стосуються військовослужбовця.

До написаного тексту обов'язково треба додати документи, які виступають доказами описаних подій. Сформований пакет паперів необхідно надіслати на адресу військової частини виключно рекомендованим листом, який передбачає повідомлення про вручення.

Паралельно аналогічну заяву варто направити до Міністерства оборони, скориставшись звичайною поштою або відправивши електронного листа на адресу відомства.

Новини.LIVE повідомляли, що звільнення з військової служби для догляду за батьком з інвалідністю не потребує звернень до ЦНАПів чи органів місцевого самоврядування. Обов'язковий акт встановлення факту здійснення догляду видає безпосередньо ТЦК.

Для військовослужбовців, які планують змінити місце служби, у застосунку "Армія+" запустили спеціальний електронний опитувальник. Сервіс автоматично аналізує ситуацію за актуальними правилами та визначає шанси на успішне переведення ще до подання рапорту. Якщо процедура неможлива, система одразу вкаже конкретну причину відмови.

Якщо ж офіційний рапорт на переведення ігнорують або відхиляють без законних підстав, бійці можуть оскаржити такі дії. Юристи радять звертатися до вищого військового командування, Міністерства оборони, Військового омбудсмана або позиватися до суду.