Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. Фото: Суспільне/Олександр Магула

В период с начала 2025 года по ноябрь текущего года в Украине отчислили из вузов и учреждений профессионального образования около 50 тысяч студентов. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 лет. Статуса студента, а вместе с ним и отсрочки лишились те, кто не выполнил учебный план. Нарушения во время проверок обнаружили Минобразования и Государственная служба качества образования.

Об этом в интервью Суспільному сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, передает Новини.LIVE.

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Отчисление студентов-мужчин

"Мы выявляем случаи, когда нет подтверждений того, что люди учатся, что посещают занятия. Тогда происходит отчисление", — пояснил глава Минобразования.

По его словам, доля студентов в возрасте 25+ в университетах составляет около 2,5%, но в некоторых частных учебных заведениях этот показатель достиг 90%.

Количество военнообязанных, желающих продолжить обучение, возросло еще в 2022 году. В 2024 году в украинские учебные заведения поступили более ста тысяч мужчин в возрасте 25+. Статистика касается не только вузов.

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"Таких мужчин как раз больше в профессиональном предвузовском образовании, и многие из них действительно учатся", — отметил Бутенко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна сообщал, что в Украине студенты во время основного обучения в вузе могут получить звание офицера запаса ВСУ на военной кафедре. В мирное время такие выпускники получают освобождение от обычного призыва. В условиях военного положения действуют другие правила.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна писал, что заключить брак могут даже мужчины, которые не имеют военного билета и записи в электронном реестре "Оберіг". Онлайн-брак в приложении "Дія" таким гражданам тоже доступен. Правда, после вступления в брак жених может столкнуться с проблемами, связанными с воинским учетом.