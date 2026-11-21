Міністр освіти та науки України Андрій Бутенко. Фото: Суспільне/Олександр Магула

У період від початку 2025 року до листопада поточного року в Україні відрахували з вишів і закладів професійної освіти близько 50 тисяч студентів. Йдеться про чоловіків віком від 25 років. Статус студента, а разом із ним і відстрочку втратили ті, хто не виконав навчальний план. Порушення під час перевірок виявили Міносвіти та Державна служба якості освіти.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр освіти та науки України Андрій Бутенко, передає Новини.LIVE.

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Відрахування студентів-чоловіків

"Виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються, що відвідують заняття. Тоді відбувається відрахування", — пояснив очільник Міносвіти.

За його словами, частка студентів віком 25+ в університетах становить близько 2,5%, але в деяких приватних закладах цей показник сягнув 90%.

Кількість військовозобов'язаних, які хотіли продовжити навчання, зросла ще у 2022 році. У 2024 році до українських закладів освіти вступили понад сто тисяч чоловіків віком 25+. Статистика стосується не лише вишів.

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"Таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті, і багато хто з них вчиться насправді", — зазначив Бутенко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна повідомляв, що в Україні студенти під час основного навчання у виші можуть здобути звання офіцера запасу ЗСУ на військовій кафедрі. У мирні часи такі випускники отримують звільнення від звичайного призову. В умовах воєнного стану діють інші правила.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна писав, що укласти шлюб можуть навіть чоловіки, які не мають військового квитка та запису в електронному реєстрі "Оберіг". Онлайн-шлюб у "Дії" таким громадянам теж доступний. Щоправда, після одруження наречений може зіткнутися із проблемами, що стосуються військового обліку.