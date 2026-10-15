Регистрация новорожденного ребенка, если отец находится на войне: правила

Военнослужащий на фронте. Фото: Reuters

У украинских семей есть ровно месяц на то, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка. Если отец находится на передовой, документы все равно можно оформить без его физического присутствия. Для этого работает сервис "еМалятко", а необходимые доверенности заверяет командир подразделения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение, предоставленное в Черновицком ТЦК и СП.

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Как зарегистрировать ребенка семье военнослужащих

Согласно законодательству, на получение свидетельства о рождении отводится ровно один месяц. Военная служба отца и его непосредственное пребывание на фронте не препятствуют этому процессу.

Если пара состоит в официальном браке, присутствие мужа вообще не является обязательным. Всю процедуру может самостоятельно пройти мать младенца, любой из родственников или другое уполномоченное лицо. Граждане могут обратиться в ближайший отдел ГРАГС, посетить ЦПАП или воспользоваться цифровым сервисом "еМалятко". Для этого достаточно иметь при себе паспорт заявителя, медицинское подтверждение факта рождения и свидетельство о браке.

Оформление отцовства вне брака и полномочия командиров

Для тех пар, которые не успели заключить официальный брак, основным документом становится заявление о признании отцовства. Если военнослужащий находится непосредственно в районе ведения боевых действий и не имеет доступа к гражданским нотариусам, закон наделяет соответствующими полномочиями командира его подразделения. Именно военное руководство имеет право официально заверить доверенность или непосредственно само заявление.

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Этот документ можно оформить отдельно, после чего передать близким с нотариальным заверением или просто отправить по почте.

Бывают ситуации, когда оперативной связи с военнослужащим нет и своевременно передать заверенное заявление невозможно. Тогда сведения об отце в официальные документы записывают исключительно со слов матери.

Впоследствии, когда мужчина вернется с фронта или появится такая возможность, отцовство можно будет установить по стандартной процедуре. После этого в свидетельство о рождении просто внесут необходимые изменения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что присвоение статуса ветерана обычно происходит в автоматическом режиме. Впрочем, если система дала сбой и в государственном реестре сведений об участии в боях не оказалось, брать инициативу в свои руки придется самому защитнику, добровольцу или уже демобилизованному бойцу. В таких случаях пакет документов для оформления удостоверения придется подавать лично.

Чтобы точно попасть на службу в конкретную воинскую часть, новобранцу понадобится официальное так называемое "отношение". Однако на руки это рекомендательное письмо выдают не сразу, поэтому сначала добровольцу придется выполнить нормативы, успешно пройти собеседование и получить допуск от военного психолога.