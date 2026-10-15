Реєстрація новонародженої дитини, якщо батько на війні: правила

Військовослужбовець на фронті. Фото: Reuters

Українські сім'ї мають рівно місяць, аби зареєструвати новонароджену дитину. Якщо батько перебуває на передовій, документи все одно можна оформити без його фізичної присутності. Для цього працює сервіс "єМалятко", а необхідні довіреності засвідчує командир підрозділу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення, яке надали в Чернівецькому ТЦК та СП.

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Як реєструвати дитину родині військовослужбовців

Згідно із законодавством, на отримання свідоцтва про народження відводиться рівно один місяць. Військова служба батька та його безпосереднє перебування на фронті не стають на заваді цьому процесу.

Якщо пара перебуває в офіційному шлюбі, присутність чоловіка взагалі не є обов'язковою. Усю процедуру може самостійно пройти мати немовляти, будь-хто з родичів або інша уповноважена особа. Громадяни можуть звернутися до найближчого відділу ДРАЦС, завітати до ЦНАП або скористатися цифровим сервісом "єМалятко". Для цього достатньо мати при собі паспорт заявника, медичне підтвердження факту народження та свідоцтво про шлюб.

Оформлення батьківства поза шлюбом та повноваження командирів

Для тих пар, які не встигли укласти офіційний шлюб основним документом стає заява про визнання батьківства. Якщо захисник перебуває безпосередньо в районі ведення бойових дій і не має доступу до цивільних нотаріусів, закон наділяє відповідними повноваженнями командира його підрозділу. Саме військове керівництво має право офіційно посвідчити довіреність або безпосередньо саму заяву.

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Цей документ можна оформити окремо, після чого передати близьким з нотаріальним посвідченням або просто надіслати поштою.

Трапляються ситуації, коли оперативного зв'язку з військовослужбовцем немає і вчасно передати засвідчену заяву неможливо. Тоді відомості про батька до офіційних документів записують виключно зі слів матері.

Згодом, коли чоловік повернеться з фронту або з'явиться така можливість, батьківство можна буде встановити за стандартною процедурою. Після цього до свідоцтва про народження просто внесуть необхідні зміни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що надання статусу ветерана зазвичай відбувається в автоматичному режимі. Утім, якщо система дала збій і в державному реєстрі відомостей про участь у боях не виявилося, брати ініціативу в свої руки доведеться самому захиснику, добровольцю чи вже демобілізованому бійцю. В таких випадках пакет документів для оформлення посвідчення доведеться подавати особисто.

Аби точно потрапити на службу до конкретної військової частини, новобранцю знадобиться офіційне так зване "відношення". Проте на руки цей рекомендаційний лист видають не одразу, тому спершу добровольцю доведеться скласти нормативи, успішно пройти співбесіду та отримати допуск від військового психолога.