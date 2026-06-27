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Главная Мобилизация Отец-одиночка: выезд за границу без детей возможен

Отец-одиночка: выезд за границу без детей возможен

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 15:25
Отец-одиночка: выезд за границу без детей возможен
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Ему также разрешается выезд за границу. При этом присутствие детей при пересечении государственной границы не является обязательным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу: ограничения и отсрочки

После начала полномасштабной российско-украинской войны на всей территории страны было объявлено военное положение. Это означало, помимо прочего, и закрытие государственной границы на выезд для части граждан.

Выезд из Украины до сих пор запрещен военнообязанным гражданам в возрасте от 25 лет. Также не могут выехать призывники и военнообязанные в возрасте от 23 до 25 лет.

Однако наличие отсрочки позволяет выезжать за границу. При этом необходимо иметь при себе все соответствующие документы, то есть как минимум электронный военно-учетный документ, в котором указано, что у гражданина есть действующая отсрочка.

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Может ли отец-одиночка пересекать границу с детьми

К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Мать детей ранее скончалась, о чем имеется официальный документ.

Гражданин пояснил, что у него оформлена отсрочка, и поинтересовался нюансами выезда за границу. В частности, может ли он совершить такой выезд без присутствия детей.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Согласно пп. 2–6 Правил пересечения границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ № 57, вы имеете право на выезд из Украины без детей. При себе у вас должен быть загранпаспорт, электронный ВУД и оформленная надлежащим образом отсрочка".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, достаточно ли отцу-одиночке справки из ЦПАУ для отсрочки.

Военнообязанный гражданин, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦПАУ в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, потеряет ли отец-одиночка отсрочку, вступив во второй брак.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но после регистрации второго брака у них, как отмечают юристы, могут возникнуть проблемы.

отсрочка родители выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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