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Второй брак отца-одиночки — потеряет ли он отсрочку

3 августа 2024 02:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отец-одиночка воспитывает несовершеннолетнего ребенка - отсрочка от мобилизации - повлияет ли второй брак
Отец с дочерью. Фото: 2plus2.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но после регистрации второго брака у них, как отмечают юристы, могут возникнуть проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации, которая продолжается в Украине, предоставляется по разным причинам и основаниям.

В частности, право на отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины имеет военнообязанный мужчина, который самостоятельно воспитывает хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Влияет ли второй брак на отсрочку

Отвечая на вопрос о ситуации, когда мужчина, воспитывая несовершеннолетнюю дочь (мать ребенка лишена родительских прав), планирует вступить во второй брак, Юрий Айвазян отметил, что такая ситуация неоднозначна.

По мнению юриста, отсрочка может быть подвергнута сомнению — хотя формально якобы все по закону.

"Могут возникнуть проблемы. Не радикальные, но заметные", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

Также мы информировали, может ли быть уволен от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.

брак дети мобилизация отсрочка военнообязанные родители

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