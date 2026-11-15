Бойцы батальона"Шквал". Фото: Надежда Карпова/Frontliner

Военнослужащие из батальона "Шквал", условно-досрочно освобожденные из колонии, не могут расторгнуть контракт даже в случае гибели отца на фронте. Закон содержит четкие исключения для этой категории бойцов, однако при определенных условиях перевод на тыловые должности все же возможен.

Об этом сообщил Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Особые правила для бойцов "Шквала"

Бывшие заключенные, вышедшие на свободу в результате условно-досрочного освобождения для защиты страны, несут службу по особым правилам. Если у такого бойца на фронте погибает отец, это не является законным основанием для досрочного расторжения контракта с Вооруженными Силами.

В соответствии со статьей 21-7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", для этой категории военных действуют исключительно основания, указанные в части седьмой статьи 26. Традиционная норма о демобилизации в связи со смертью родственников здесь не действует.

Однако законодательство позволяет таким защитникам перевестись из «Шквала» в другие подразделения.

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С 6 августа 2026 года вступили в силу новые требования к переводу:

боец должен отслужить на передовой не менее одного года с момента начала действия контракта;

административный надзор со стороны правоохранительных органов должен официально завершиться.

Одного года службы будет недостаточно, если срок полицейского надзора по решению суда ещё не истек или полиция подала ходатайство о его продлении.

Медицинские основания для смены должности в батальоне "Шквал"

Еще одним альтернативным способом смены подразделения является ухудшение состояния здоровья. Эта возможность действует независимо от продолжительности службы.

Перевод по состоянию здоровья происходит при следующих обстоятельствах:

военно-медицинская комиссия (ВМК) устанавливает годность только к службе в подразделениях логистики, связи или обеспечения;

проблема со здоровьем возникла из-за ранения или заболевания на службе;

командование не может предложить должность в «Шквале», соответствующую медицинскому заключению.

Если соответствующей должности для перевода в спецподразделении нет, военнослужащего могут перевести в другую часть.

Чтобы инициировать процесс перевода, сначала необходимо собрать пакет документов. В кадровой службе своей части нужно получить копию контракта и выписку из приказа о зачислении. Также на руках должно быть судебное решение о сроках административного надзора.

Далее следует самостоятельно найти новое место службы. Боец должен связаться с рекрутерами другой части, в которой имеются свободные тыловые должности по его специальности. Если кандидатура подходит, командир принимающей части выдает письменное согласие или так называемое «отнесение».

После этого составляется официальный рапорт на имя командира своей части.

В рапорте обязательно указываются:

дату начала контракта; информацию об окончании административного надзора; номер части и конкретную должность, на которую просится боец; факт гибели отца в качестве дополнительного семейного обстоятельства; просьбу официально ответить в письменном виде.

К рапорту прилагают «отзыв», решение суда, копии свидетельств о рождении бойца и смерти отца. Документ подают через непосредственного командира, обязательно сохранив себе копию с отметкой о регистрации. Согласно правилам Минобороны, рассмотрение такого бумажного обращения должно длиться не более 14 дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уволиться из рядов ВСУ во время действия военного положения мобилизованные могут только по четкому перечню норм, прописанных в законе. Среди них — негодность к службе по заключению ВЛК, семейные обстоятельства, предельный возраст или решение суда. Любые другие причины или личное нежелание продолжать службу основанием для демобилизации не считаются.

Вопрос возвращения военных к гражданской жизни после прекращения военного положения пока не имеет единого четкого алгоритма или утвержденного графика. Но если в Украине объявят демобилизацию, то автоматического увольнения в один день не будет. Порядок, сроки и формат демобилизации будут определены отдельным президентским указом.