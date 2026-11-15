Бійці батальйону "Шквал". Фото: Надія Карпова/Frontliner

Військовослужбовці з батальйону "Шквал", умовно-достроково звільнені з колонії, не можуть розірвати контракт навіть у разі загибелі батька на фронті. Закон містить чіткі винятки для цієї категорії бійців, проте за певних умов переведення на тилові посади все ж можливе.

Про це повідомив Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Особливі правила для бійців "Шквалу"

Колишні ув'язнені, які вийшли на волю через умовно-дострокове звільнення для захисту країни, несуть службу за спеціальними правилами. Якщо у такого бійця на фронті гине батько, це не є законною підставою для дострокового припинення контракту зі Збройними Силами.

Відповідно до статті 21-7 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", для цієї категорії військових діють виключно підстави, виписані у частині сьомій статті 26. Традиційна норма щодо демобілізації через смерть рідних тут не працює.

Проте законодавство дозволяє таким захисникам перевестися зі "Шквалу" до інших підрозділів.

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З 6 серпня 2026 року запрацювали нові вимоги до переводу:

боєць має відслужити на передовій щонайменше один рік із моменту старту контракту;

адміністративний нагляд з боку правоохоронців повинен офіційно завершитися.

Одного року служби буде замало, якщо термін поліцейського нагляду за рішенням суду ще не вичерпався або поліція подала клопотання про його подовження.

Медичні підстави для зміни посади у батальйоні "Шквал"

Ще одним альтернативним шляхом для зміни підрозділу є погіршення стану здоров'я. Ця опція працює незалежно від тривалості служби.

Переведення за станом здоров'я відбувається за таких обставин:

військово-лікарська комісія (ВЛК) встановлює придатність лише до служби в підрозділах логістики, зв'язку чи забезпечення;

проблема зі здоров'ям виникла через поранення або захворювання на службі;

командування не може запропонувати посаду у "Шквалі", яка відповідає медичному висновку.

Якщо відповідної посади на переведення у спецпідрозділі немає, військового можуть перевести до іншої частини.

Щоб ініціювати процес переведення, спершу необхідно зібрати пакет документів. У службі персоналу своєї частини треба отримати копію контракту та витяг із наказу про зарахування. Також на руках має бути ухвала суду щодо строків адміністративного нагляду.

Далі варто самостійно знайти нове місце служби. Боєць має сконтактувати з рекрутерами іншої частини, яка має вільні тилові посади за його фахом. Якщо кандидатура підходить, командир приймаючої частини видає письмову згоду або так зване "відношення".

Після цього складається офіційний рапорт на ім'я командира своєї частини.

У рапорті обов'язково вказують:

дату початку контракту; інформацію про закінчення адміністративного нагляду; номер частини та конкретну посаду, на яку проситься боєць; факт загибелі батька як додаткову сімейну обставину; прохання офіційно відповісти у письмовому вигляді.

До рапорту прикріплюють "відношення", рішення суду, копії свідоцтв про народження бійця та смерть батька. Документ подають через безпосереднього командира, обов'язково зберігши собі копію з відміткою про реєстрацію. За правилами Міноборони, розгляд такого паперового звернення має тривати не більше 14 днів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що звільнитися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану мобілізовані можуть лише за чітким переліком норм, прописаних у законі. Серед них — непридатність до служби за висновком ВЛК, сімейні обставини, граничний вік або рішення суду. Будь-які інші причини чи особисте небажання продовжувати службу підставою для демобілізації не вважаються.

Питання повернення військових до цивільного життя після припинення воєнного стану поки не має єдиного чіткого алгоритму чи затвердженого графіка. Але якщо в Україні оголосять демобілізацію, то автоматичного звільнення в один день не буде. Почерговість, строки та формат демобілізації визначатимуться окремим президентським указом.