Отец погиб в АТО: для выезда за границу надо иметь отсрочку

Похороны погибшего в АТО. Фото: 30 ОМБр

Граждане, близкие родственники которых погибли во время войны, имеют право на отсрочку. Это касается и родственников тех, кто погиб во время проведения АТО на Донбассе. Выезд за границу для таких лиц тоже открыт, но только после оформления отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка

Военнообязанные граждане Украины могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Дело в том, что сейчас в стране объявлено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация.

Впрочем, часть таких граждан может быть освобождена от призыва в армию. Это право предоставляется тем лицам, которые имеют основания для оформления отсрочки.

Одним из таких оснований является гибель близких родственников на войне. Это касается не только периода полномасштабной войны, а и событий до 24 февраля 2022 года.

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За границу только после отсрочки

К юристам обратился гражданин, отец которого погиб на Донбассе в период антитеррористической операции. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации во время нынешнего военного положения.

Кроме того, гражданина заинтересовала возможность выезда за границу с такой отсрочкой. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что гражданин имеет право и на отсрочку, и на выезд за границу.

Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вы являетесь военнообязанным, то Вы имеете неоспоримое право на отсрочку и пересечение границы". Адвокат Юрий Айвазян добавил: "Для того, чтобы выехать за границу Вам сначала необходимо оформить от срочку от призыва по мобилизации. Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой документ надо получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, которые имеют право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанный гражданин до 23 лет может выехать за границу.

Бывший ограниченно годный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Вместе с тем, он подпадает под мобилизацию, как военнообязанный. Поэтому пересечь государственную границу он может, но до границы ТЦК имеет право мобилизовать такого гражданина.