Батько загинув в АТО: для виїзду за кордон треба мати відстрочку

Похорон загиблого в АТО. Фото: 30 ОМБр

Громадяни, близькі родичі яких загинули під час війни, мають право на відстрочку. Це стосується і родичів тих, хто загинув під час проведення АТО на Донбасі. Виїзд за кордон для таких осіб теж відкритий, але лише після оформлення відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і відстрочка

Військовозобов’язані громадяни України можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України. Справа в тому, що зараз в країні оголошений воєнний стан та продовжується загальна мобілізація.

Втім, частина таких громадян може бути звільнена від призову до армії. Це право надається тим особам, які мають підстави для оформлення відстрочки.

Однією із таких підстав є загибель близьких родичів на війні. Це стосується не тільки періоду повномасштабної війни, а і подій до 24 лютого 2022 року.

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За кордон тільки після відстрочки

До юристів звернувся громадянин, батько якого загинув на Донбасі у період антитерористичної операції. Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку від мобілізації під час нинішнього воєнного стану.

Крім того, громадянина зацікавила можливість виїзду за кордон з такою відстрочкою. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що громадянин має право і на відстрочку, і на виїзд за кордон.

Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ви є військовозобов'язаним, то Ви маєте беззаперечне право на відстрочку та перетин кордону". Адвокат Юрій Айвазян додав: "Для того, аби виїхати за кордон Вам спочатку необхідно оформити відстрочку від призову за мобілізацією. Для цього необхідно звернутися до ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов'язаний громадянин до 23 років може виїхати за кордон.

Колишній обмежено придатний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Разом з тим, він підпадає під мобілізацію, як військовозобов’язаний. Тож перетнути державний кордон він може, але до кордону ТЦК має право мобілізувати такого громадянина.