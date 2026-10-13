Что делать, если Укрпочта не предоставляет информацию о повестке от ТЦК

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

В Украине повестки в ТЦК могут отправлять через Укрпочту. Однако бывает, что сотрудники Укрпочты отказываются искать повестки от ТЦК по фамилии граждан, ссылаясь на необходимость предоставить специальный штрих-код. Такие действия нарушают нормы законодательства о защите персональных данных. Важно обжаловать такие действия, чтобы иметь доказательства ненадлежащего вручения повестки, нарушения сроков или других инцидентов.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Трудности при проверке, поступала ли повестка на Укрпочту

Украинцы жалуются на проблемы с проверкой факта поступления повесток от территориальных центров комплектования через ресурсы Укрпочты. В ответ на официальные обращения граждан относительно обработки их персональных данных компания Укрпочта начала массово рассылать отказы. Например, в ситуации, когда гражданин попросил предоставить информацию о корреспонденции с пометкой "Повестка ТЦК", почтовый работник заявил о невозможности поиска по адресу или ФИО. Согласно официальному ответу предприятия, для проверки пересылки зарегистрированного почтового отправления необходим номер отправления — штриховой кодовый идентификатор.

Однако адвокат Юрий Айвазян отмечает, что подобная реакция учреждения никоим образом не решает вопрос по существу. Вместо предоставления информации об обработке данных конкретного адресата почта лишь информирует о техническом алгоритме отслеживания писем. По словам юриста, пункт 4 части второй статьи 8 Закона Украины "О защите персональных данных" (№ 2297-VI) четко закрепляет за гражданином право знать о факте обработки его данных.

Сама же компания в пункте 6.3 своей "Политики общих принципов обработки персональных данных" регламентирует процедуру таких запросов в соответствии со статьёй 16 упомянутого закона. Правозащитник подчеркивает, что для надлежащей идентификации заявителя национальное законодательство требует лишь паспортные данные и адрес, а вот специфический штрих-код не является обязательным реквизитом. Согласно части третьей статьи 17, отказывать в доступе можно исключительно в прямо предусмотренных законом случаях. В то же время юрист предупреждает, что ответное письмо Укрпочты не имеет юридической силы для подтверждения того факта, что ТЦК вообще не оформлял повестку.

Читайте также:

Как обжаловать действия Укрпочты и установить дату поступления повестки

Статья 18 Закона № 2297-VI предоставляет украинцам право подавать жалобы на нарушения Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. В соответствии со статьей 23 этого документа омбудсман уполномочен проводить проверки владельцев баз данных и издавать предписания, обязательные к исполнению. В тексте жалобы необходимо акцентировать внимание на ненадлежащем рассмотрении первоначального запроса: человек просил проверить обработку своих данных, а вместо этого получил справку об условиях работы системы отслеживания. Заявителю следует потребовать проверки действий компании в соответствии со статьями 8 и 16, а также приложить к обращению все копии писем.

Если гражданин работает с адвокатами, то юрист имеет полномочия обратиться непосредственно в ТЦК и СП, руководствуясь статьёй 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (№ 5076-VI).

Этот инструмент полностью освобождает военнообязанного от необходимости лично посещать учреждение. В таком официальном запросе юрист требует указать, выписывались ли повестки в конкретный период.

Документ должен содержать требование предоставить копии этих повесток, даты отправки писем и непосредственно штрих-кодовые идентификаторы (ШКИ). Только получив от ТЦК официальный номер отслеживания, лицо сможет правильно выполнить требование Укрпочты и беспрепятственно отследить историю своего отправления или получить доказательства его возврата.

Новини.LIVE сообщали, что само по себе поступление в университет больше не защищает от мобилизации. Согласно обновленным правилам 2026 года, отсрочку дают только при условии, что человек получает степень выше предыдущей. То есть если, например, после бакалавриата человек поступает в магистратуру, а не учится во второй раз на том же уровне.

В октябре призыв не коснется тех, у кого есть на это законные основания. Это тяжелое состояние здоровья, предельный возраст, уход за больными родственниками, легальное обучение или рабочая бронь. Однако это право не предоставляется автоматически, поэтому для получения отсрочки от призыва необходимо лично собрать все документы и официально подтвердить свой статус в ТЦК.