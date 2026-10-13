Що робити, якщо Укрпошта не надає інформацію про повістку від ТЦК

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

В Україні можуть надсилати повістки до ТЦК через Укрпошту. Але трапляється, що працівники Укрпошти відмовляються шукати повістки від ТЦК за прізвищем громадян, посилаючись на необхідність надати спеціальний штрих-код. Такі дії порушують норми законодавства про захист персональних даних. Важливо оскаржити такі дії, щоб мати докази неналежного вручення повістки, порушення термінів чи інші інциденти.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Труднощі при перевірці чи надходила повістка на Укрпошту

Українці скаржаться на проблеми з перевіркою на факт надходження повісток від територіальних центрів комплектування через ресурси Укрпошти. У відповідь на офіційні звернення громадян щодо обробки їхніх персональних даних компанія Укрпошта почала масово надсилати відмови. Наприклад, у ситуації, коли громадянин попросив надати інформацію про кореспонденцію з позначкою "Повістка ТЦК", поштовик заявив про неможливість пошуку за адресою чи ПІБ. Згідно з офіційною відповіддю підприємства для перевірки пересилання реєстрованого поштового відправлення необхідний номер відправлення — штриховий кодовий ідентифікатор.

Але адвокат Юрій Айвазян зазначає, що подібна реакція установи жодним чином не вирішує питання по суті. Замість надання інформації щодо обробки даних конкретного адресата, пошта лише інформує про технічний алгоритм відстеження листів. За словами правника, пункт 4 частини другої статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI) чітко закріплює за громадянином право знати про факт обробки його даних.

Сама ж компанія у пункті 6.3 власної Політики загальних засад обробки персональних даних регламентує процедуру таких запитів згідно зі статтею 16 згаданого закону. Правозахисник підкреслює, що для належної ідентифікації заявника вітчизняне законодавство вимагає лише паспортні дані та адресу, а от специфічний штрих-код не є обов'язковим реквізитом. Згідно з частиною третьою статті 17, відмовляти у доступі можна виключно у прямо передбачених законом випадках. Водночас юрист застерігає, що відписка Укрпошти не має юридичної сили для підтвердження того факту, що ТЦК взагалі не формував повістку.

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Стаття 18 Закону № 2297-VI надає українцям право скаржитися на порушення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до статті 23 цього документа, омбудсман має компетенцію проводити перевірки володільців баз даних та видавати приписи, обов'язкові до виконання. У тексті скарги необхідно акцентувати увагу на неналежному розгляді первинного запиту: людина просила перевірити обробку власних даних, а натомість отримала довідку про умови роботи системи трекінгу. Заявнику потрібно вимагати перевірки дій компанії за статтями 8 та 16, а також додати до звернення всі копії листів.

Якщо громадянин працює з адвокатами, то правознавець має повноваження звернутися безпосередньо до ТЦК та СП, керуючись статтею 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (№ 5076-VI).

Цей інструмент повністю звільняє військовозобов'язаного від необхідності особисто відвідувати установу. У такому офіційному запиті правник вимагає вказати, чи виписувалися повістки у конкретний період.

Документ має містити вимогу надати копії цих повісток, дати відправлення листів та безпосередньо штрихові кодові ідентифікатори (ШКІ). Лише отримавши від ТЦК офіційний номер трекінгу, особа зможе коректно виконати вимогу Укрпошти та безперешкодно відстежити історію свого відправлення або отримати докази його повернення.

Новини.LIVE повідомляли, що сам по собі вступ до університету більше не захищає від мобілізації. За оновленими правилами 2026 року, відстрочку дають лише за умови, що людина здобуває вищий ступінь за попередній. Тобто якщо, наприклад, після бакалаврату людина йде на магістратуру, а не вчиться вдруге на тому ж рівні.

У жовтні призов не стосуватиметься тих, хто має на це законні підстави. Це важкий стан здоров'я, граничний вік, догляд за хворими рідними, легальне навчання або робоча бронь. Проте автоматично це право не надається, тому щоб отримати відстрочку від призову, потрібно особисто зібрати всі папери та офіційно підтвердити свій статус перед ТЦК.