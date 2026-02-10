Оформление отсрочки - отказ из-за недостаточной информации, как решить

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Одесский ОТЦК

Отсрочка от мобилизации для ухода за близким родственником с инвалидностью возможна даже при наличии других родственников. Но могут возникнуть проблемы с недостатком информации об этих родственниках.

Отсрочка и нотариальное заявление

К юристам обратился гражданин, который пытался оформить отсрочку от мобилизации для ухода за отцом, который имеет инвалидность первой группы.

Мужчина рассказал, что ему не оформили отсрочку с аргументацией "не предоставлена информация о других военнообязанных".

Гражданин поинтересовался, как ему решить эту ситуацию.

"В целом такие дела не такие простые, как кажется на первый взгляд. Некоторые ТЦК даже требуют информацию из ЗАГСа о наличии или отсутствии других лиц", — отметил в ответе военнообязанному гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

"В данном случае рекомендую оформить и подать нотариальное заявление отца о том, что отсутствует другие лица. Кроме того, стоит вопрос о наличии/отсутствии жены (видимо, Вашей матери)", — подчеркнул адвокат.

Какой еще документ нужен

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что в таком случае, когда у отца двое сыновей, и один из них оформляет отсрочку для ухода, причиной в отказе может стать именно наличие второго сына.

"Добавьте свидетельство о рождении брата, возможно речь идет именно об этом документе, поскольку отец среди двух сыновей выбрал именно Вас для своего содержания", — отметил Айвазян.

Сама по себе отсрочка от мобилизации при таком условии возможна, но, как пояснили юристы, нужно документально подтвердить ситуацию с другими родственниками.

