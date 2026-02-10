Відео
Головна Мобілізація Відмова у відстрочці через нестачу інформації — що робити

Відмова у відстрочці через нестачу інформації — що робити

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:25
Оформлення відстрочки - відмова через недостатню інформацію, як вирішити
Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото:  Одеський ОТЦК

Відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем з інвалідністю можлива навіть за наявності інших родичів. Але можуть виникнути проблеми із нестачею інформації про цих родичів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочка і нотаріальна заява

До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьком, який має інвалідність першої групи.

Чоловік розповів, що йому не оформили відстрочку з аргументацією "не надано інформації про інших військовозобов'язаних".

Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію.

"Загалом такі справи не такі прості, як здається на перший погляд. Деякі ТЦК навіть вимагають інформацію з РАЦС про наявність або відсутність інших осіб", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

"У даному випадку рекомендую оформити та подати нотаріальну заяву батька про те, що відсутній інші особи. Крім того, стоїть питання про наявність/відсутність дружини (мабуть, Вашої матері)", — підкреслив адвокат.

Який ще документ потрібен

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив, що у такому випадку, коли у батька двоє синів, і один із них оформлює відстрочку для догляду, причиною у відмові може стати саме наявність другого сина.

"Додайте свідоцтво про народження брата, можливо мова йде саме про цей документ, оскільки батько серед двох синів обрав саме Вас для свого утримання", — наголосив Айвазян.

Сама по собі відстрочка від мобілізації за такої умови можлива, але, як пояснили юристи, потрібно документально підтвердити ситуацію з іншими родичами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два документи є найважливішими для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьками дружини.

мобілізація відстрочка батьки особа з інвалідністю догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
