Оформлення відстрочки - відмова через недостатню інформацію, як вирішити

Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ОТЦК

Відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем з інвалідністю можлива навіть за наявності інших родичів. Але можуть виникнути проблеми із нестачею інформації про цих родичів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відстрочка і нотаріальна заява

До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьком, який має інвалідність першої групи.

Чоловік розповів, що йому не оформили відстрочку з аргументацією "не надано інформації про інших військовозобов'язаних".

Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію.

"Загалом такі справи не такі прості, як здається на перший погляд. Деякі ТЦК навіть вимагають інформацію з РАЦС про наявність або відсутність інших осіб", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

"У даному випадку рекомендую оформити та подати нотаріальну заяву батька про те, що відсутній інші особи. Крім того, стоїть питання про наявність/відсутність дружини (мабуть, Вашої матері)", — підкреслив адвокат.

Який ще документ потрібен

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив, що у такому випадку, коли у батька двоє синів, і один із них оформлює відстрочку для догляду, причиною у відмові може стати саме наявність другого сина.

"Додайте свідоцтво про народження брата, можливо мова йде саме про цей документ, оскільки батько серед двох синів обрав саме Вас для свого утримання", — наголосив Айвазян.

Сама по собі відстрочка від мобілізації за такої умови можлива, але, як пояснили юристи, потрібно документально підтвердити ситуацію з іншими родичами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два документи є найважливішими для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьками дружини.