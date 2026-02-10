Оформлення відстрочки - відмова через недостатню інформацію, як вирішити

Відмова у відстрочці через нестачу інформації — що робити
Відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем з інвалідністю можлива навіть за наявності інших родичів. Але можуть виникнути проблеми із нестачею інформації про цих родичів.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Відстрочка і нотаріальна заява
До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьком, який має інвалідність першої групи.
Чоловік розповів, що йому не оформили відстрочку з аргументацією "не надано інформації про інших військовозобов'язаних".
Громадянин поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію.
"Загалом такі справи не такі прості, як здається на перший погляд. Деякі ТЦК навіть вимагають інформацію з РАЦС про наявність або відсутність інших осіб", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.
"У даному випадку рекомендую оформити та подати нотаріальну заяву батька про те, що відсутній інші особи. Крім того, стоїть питання про наявність/відсутність дружини (мабуть, Вашої матері)", — підкреслив адвокат.
Який ще документ потрібен
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив, що у такому випадку, коли у батька двоє синів, і один із них оформлює відстрочку для догляду, причиною у відмові може стати саме наявність другого сина.
"Додайте свідоцтво про народження брата, можливо мова йде саме про цей документ, оскільки батько серед двох синів обрав саме Вас для свого утримання", — наголосив Айвазян.
Сама по собі відстрочка від мобілізації за такої умови можлива, але, як пояснили юристи, потрібно документально підтвердити ситуацію з іншими родичами.
